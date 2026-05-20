Hễ nghe tiếng chó sủa sau nhà mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người'

Tâm sự gia đình 20/05/2026 23:45

Từ ngày mẹ chồng lên sống, tôi thấy bà cứ u uất vì cô đơn. Thành ra lúc nào có thời gian, tôi lại khuyến khích mẹ chồng ra ngoài kết bạn hoặc đến những lớp tập thể dục cho đỡ buồn. Thế rồi dần dần, mẹ chồng tôi cũng quen với những người xung quanh.

Tôi không biết có nên nói chuyện này cho chồng hay không. Chồng tôi sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh. Bố nghiện rượu, mẹ một mình tần tảo nuôi con khôn lớn. Cũng vì điều này nên bà không dám sinh thêm.

Chúng tôi kết hôn chưa được bao lâu thì bố chồng tôi qua đời. Đến ngày mất, ông vẫn làm khổ vợ con và đòi uống rượu bằng được. Sau khi ông ra đi, tôi chủ động đón mẹ chồng lên sống. Dù sao thì bây giờ, bà chẳng còn chỗ dựa nào ngoài con cái.

Từ ngày mẹ chồng lên sống, tôi thấy bà cứ u uất vì cô đơn. Thành ra lúc nào có thời gian, tôi lại khuyến khích mẹ chồng ra ngoài kết bạn hoặc đến những lớp tập thể dục cho đỡ buồn. Thế rồi dần dần, mẹ chồng tôi cũng quen với những người xung quanh.

Thú thật, nhiều lúc tôi có nhắc với chồng một vấn đề. Người ta nói con chăm cha không bằng bà chăm ông. Dù chúng tôi có tốt với mẹ chồng đến cỡ nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng bà. Vậy mà chồng tôi chẳng hiểu cho, anh còn cho rằng tôi không muốn sống chung với mẹ chồng nên mới tìm mọi cách để đẩy bà đi.

Hễ nghe tiếng chó sủa sau nhà mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đợt này lớp thể dục của mẹ chồng tôi rã nhóm. Bà buồn mất mấy ngày trời. Thế rồi tôi để ý, kể từ cuối tuần trước, buổi chiều nào nhà tôi cũng có tiếng chó sủa sau nhà. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng liền xung phong đi đuổi. Cả tiếng sau bà mới lững thững trở về.

Tôi thấy lạ lắm, hỏi thì mẹ bảo đi thể dục nhưng bình thường bà chẳng bao giờ đi một mình. Hôm qua mẹ chồng vừa ra ngoài thì tôi gửi con cho nhà hàng xóm rồi đi theo. Không ngờ bà gặp một người đàn ông đứng tuổi, mỗi lần nghe tiếng chó sủa, bà sẽ ra ngoài, đó là ký hiệu của hai người. Biết tôi phát hiện, mẹ chồng khóc và nói hai người chỉ quan tâm nhau như những người bạn.

Còn tôi thì khó xử quá. Biết chú ấy đã góa vợ, tôi càng muốn tác hợp hai người với nhau. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải làm sao mới có thể thuyết phục chồng đây?

Vợ bắt tắt đèn tối om mới cho chạm vào người, tôi lén điều tra để rồi rụng rời chân tay trước sự thật

Vợ bắt tắt đèn tối om mới cho chạm vào người, tôi lén điều tra để rồi rụng rời chân tay trước sự thật

Sau khi sinh con, em không xuống cân mấy. Phần bởi vì cho con bú sữa lại phải ăn đồ bổ. Mà toàn là chân giò hầm đu đủ, cháo móng giò, sữa bò nóng… Toàn những thứ tăng cân nên em càng tăng mạnh

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Hễ nghe tiếng chó sủa sau nhà mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người'

Hễ nghe tiếng chó sủa sau nhà mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người'

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ nguyện dùng cả đời 'báo ân'.

Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ nguyện dùng cả đời 'báo ân'.

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Vợ mới cưới quá sành sỏi chuyện chăn gối, tôi rụng rời khi biết lý do phía sau

Vợ mới cưới quá sành sỏi chuyện chăn gối, tôi rụng rời khi biết lý do phía sau

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh

Ngoại tình 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Qua đêm nay, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn anh lôi ra chiếc hộp đựng vàng ròng rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn anh lôi ra chiếc hộp đựng vàng ròng rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run lên khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run lên khi thấy thứ bên trong

Ngoại tình 4 giờ 25 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến"

Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến"

Tâm sự Eva 4 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp đại lộc tiền vào như nước, của nả nhiều không đếm xuể, sung túc sang giàu

Sau ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp đại lộc tiền vào như nước, của nả nhiều không đếm xuể, sung túc sang giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đang ở đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ, gã chồng bội bạc giới thiệu một câu khiến vợ mới tái mặt

Đang ở đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ, gã chồng bội bạc giới thiệu một câu khiến vợ mới tái mặt

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cảnh báo: 3 loại nước rửa bát chứa chất độc hại ngầm, đừng rước mầm mống ung thư vào nhà

Cảnh báo: 3 loại nước rửa bát chứa chất độc hại ngầm, đừng rước mầm mống ung thư vào nhà

Tử vi thứ Năm 21/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Tử vi thứ Năm 21/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ nguyện dùng cả đời 'báo ân'.

Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ nguyện dùng cả đời 'báo ân'.

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn anh lôi ra chiếc hộp đựng vàng ròng rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn anh lôi ra chiếc hộp đựng vàng ròng rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Thấy chồng đang ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần thì phát hiện bí mật 'động trời' khiến tim đau nhói

Thấy chồng đang ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần thì phát hiện bí mật 'động trời' khiến tim đau nhói

Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ tặng 5 triệu nhưng câu nói 'bồi' phía sau khiến bà tái mét rồi trả lại không thiếu một xu

Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ tặng 5 triệu nhưng câu nói 'bồi' phía sau khiến bà tái mét rồi trả lại không thiếu một xu

Vợ bắt tắt đèn tối om mới cho chạm vào người, tôi lén điều tra để rồi rụng rời chân tay trước sự thật

Vợ bắt tắt đèn tối om mới cho chạm vào người, tôi lén điều tra để rồi rụng rời chân tay trước sự thật

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, ngay đêm tân hôn tôi lóa mắt trước thứ anh ấy lôi từ dưới gầm giường ra

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, ngay đêm tân hôn tôi lóa mắt trước thứ anh ấy lôi từ dưới gầm giường ra