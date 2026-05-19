Vợ bắt tắt đèn tối om mới cho chạm vào người, tôi lén điều tra để rồi rụng rời chân tay trước sự thật

Tâm sự gia đình 19/05/2026 23:20

Sau khi sinh con, em không xuống cân mấy. Phần bởi vì cho con bú sữa lại phải ăn đồ bổ. Mà toàn là chân giò hầm đu đủ, cháo móng giò, sữa bò nóng… Toàn những thứ tăng cân nên em càng tăng mạnh

Vợ tôi là một phụ nữ đẹp. Thời còn con gái, tôi phải chiến đấu với hơn chục thằng mới đưa được nàng về rinh. Mọi thứ của vợ đều hoàn hảo, từ gương mặt cho đến cách ăn mặc, đặc biệt là vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Hồi đó, nàng thường diện những bộ cánh ôm sát khiến cánh mày râu ai nhìn vào cũng phải khát thèm. Sự tự tin của em càng khiến tôi u mê tột độ.

Mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ khi em sinh con. Lúc mang bầu em tăng 20 kg. Cũng do tôi cứ ép em ăn uống thật nhiều cho con khỏe. Em nghe lời với lại cũng thương con nên cố ăn uống. Cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông.

 

Sau khi sinh con, em không xuống cân mấy. Phần bởi vì cho con bú sữa lại phải ăn đồ bổ. Mà toàn là chân giò hầm đu đủ, cháo móng giò, sữa bò nóng… Toàn những thứ tăng cân nên em càng tăng mạnh. Bụng ngấn mỡ thêm các vết rạn khiến em bất đầu mất tự tin vào cơ thể mình. Em không cho tôi đụng vào người mặc dù con đã 6 tháng. Theo ý kiến bác sĩ thì chúng tôi đã có thể quan hệ lại được. Thấy em cương quyết không cho, tôi nghĩ em mệt mỏi chăm con nên cắn răng chịu đựng.

Vợ bắt tắt đèn tối om mới cho chạm vào người, tôi lén điều tra để rồi rụng rời chân tay trước sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một năm, em cai sữa con và lao vào tập luyện thể dục, ăn kiêng các kiểu. Cân nặng cũng xuống dần. Lúc này em mới cho tôi đến gần nhưng với điều kiện phải tắt điện khi vợ chồng gần gũi. Lúc trước em không như vậy. Em rất tự tin phô diễn những chiêu chiều chuộng khiến tôi vô cùng thích. Nhưng bây giờ thì khác, em không cho tôi khám phá cơ thể em, chỉ giục tôi nhanh lên cho xong chuyện. Đèn thì tắt ngúm, ngay cả bóng ngủ cũng không cho bật. Tôi biết ý vợ nên cố tình an ủi rằng, em còn đẹp lắm, bụng có mỡ tí ôm mới sướng. Đàn ông thích nhìn phụ nữ gầy nhưng lại thích vợ mình mũm mĩm một tí một thích. Nghe xong em quẳng cho tôi một câu xanh rờn “Đàn ông ai chẳng giống nhau. Anh không phải dẻo miệng". Xong xua tôi đi ngủ.

Nói thật, tôi thấy em có béo lên thật, da cũng có rạn vài chỗ, có không bằng vóc dáng nóng bỏng ngày xưa. Nhưng tôi vẫn không thấy em xấu. So với những phụ nữ mới sinh khác, tôi thấy vợ mình còn hơn chán. Tôi cũng chưa từng chê vợ mình xấu hay sồ sề. Không hiểu sao trong đầu em lại đầy rẫy những ý nghĩ xấu về mình và cả chồng nữa. Chẳng lẽ phụ nữ đều như vậy cả sao? Nếu trước kia em tự tin bao nhiêu thì bây giờ em lại tự ti bấy nhiêu. Tôi khẳng định lại lần nữa, vợ tôi không hề xấu so với phần đông phụ nữ mới sinh khác. Tôi thấy em vẫn còn hấp dẫn dù không bằng thuở ban đầu. Tôi phải nói gì thì em mới chịu tin tôi đây?

Chồng cấm bỏ việc lương 5 triệu để sang nơi trả 30 triệu, vợ lén theo dõi rồi 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Chồng cấm bỏ việc lương 5 triệu để sang nơi trả 30 triệu, vợ lén theo dõi rồi 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Thế nhưng vừa nghe đến tên công ty, chồng tôi nhất quyết phản đối. Lý do anh đưa ra là với mức lương ấy, tôi sẽ không thể chăm sóc cho gia đình chu đáo như bây giờ. Có điều tôi vẫn thấy băn khoăn, không hiểu tại sao chồng mình lại phản ứng gay gắt như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Hai ngư dân vô cùng thích thú khi bắt được con cá nước ngọt khổng lồ nặng 75kg, dài 1,9 mét

Hai ngư dân vô cùng thích thú khi bắt được con cá nước ngọt khổng lồ nặng 75kg, dài 1,9 mét

Video 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/5/2026), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Cuối ngày hôm nay (20/5/2026), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Kinh hoàng cảnh tượng 2 con voi lao vào đánh nhau, người phụ nữ bị đè tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng 2 con voi lao vào đánh nhau, người phụ nữ bị đè tử vong thương tâm

Video 3 giờ 3 phút trước
Tai nạn thương tâm: 13 người tử vong khi xe container đâm vào xe chở khách dự đám cưới

Tai nạn thương tâm: 13 người tử vong khi xe container đâm vào xe chở khách dự đám cưới

Video 4 giờ 3 phút trước
Gặp sự cố khi cất cánh, máy bay chệch khỏi đường băng, hành khách la hét trong hoảng loạn

Gặp sự cố khi cất cánh, máy bay chệch khỏi đường băng, hành khách la hét trong hoảng loạn

Video 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 21/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa

Sau ngày mai, thứ Tư 21/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Tai nạn thương tâm: Bé trai bị chấn thương não khi trèo vào thùng quần áo chơi

Tai nạn thương tâm: Bé trai bị chấn thương não khi trèo vào thùng quần áo chơi

Video 5 giờ 23 phút trước
Vợ bắt tắt đèn tối om mới cho chạm vào người, tôi lén điều tra để rồi rụng rời chân tay trước sự thật

Vợ bắt tắt đèn tối om mới cho chạm vào người, tôi lén điều tra để rồi rụng rời chân tay trước sự thật

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, ngay đêm tân hôn tôi lóa mắt trước thứ anh ấy lôi từ dưới gầm giường ra

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, ngay đêm tân hôn tôi lóa mắt trước thứ anh ấy lôi từ dưới gầm giường ra

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Cố gắng cứu 2 con nhỏ, người phụ nữ tử vong trong vụ hỏa hoạn khiến nhiều người xúc động

Cố gắng cứu 2 con nhỏ, người phụ nữ tử vong trong vụ hỏa hoạn khiến nhiều người xúc động

Video 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 20/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Tử vi thứ Tư 20/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, ngay đêm tân hôn tôi lóa mắt trước thứ anh ấy lôi từ dưới gầm giường ra

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, ngay đêm tân hôn tôi lóa mắt trước thứ anh ấy lôi từ dưới gầm giường ra

Con dâu mới có sở thích mặc 'thả rông' khiến mẹ chồng nóng mắt

Con dâu mới có sở thích mặc 'thả rông' khiến mẹ chồng nóng mắt

Chồng cấm bỏ việc lương 5 triệu để sang nơi trả 30 triệu, vợ lén theo dõi rồi 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Chồng cấm bỏ việc lương 5 triệu để sang nơi trả 30 triệu, vợ lén theo dõi rồi 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư trên bàn chồng mới biết mình gây chuyện tày đình

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư trên bàn chồng mới biết mình gây chuyện tày đình

Sếp chuyển ngay 200 triệu sau khi biết tôi có thai, cứ ngỡ 'câu' được mồi ngon ai ngờ phải 'ngồi trên đống lửa' vì sự thật chấn động

Sếp chuyển ngay 200 triệu sau khi biết tôi có thai, cứ ngỡ 'câu' được mồi ngon ai ngờ phải 'ngồi trên đống lửa' vì sự thật chấn động

Đến nhà tôi chơi, bạn thân lập tức nhìn chằm chằm vào anh xã, nửa đêm lén thực hiện kế hoạch không thể tin nổi

Đến nhà tôi chơi, bạn thân lập tức nhìn chằm chằm vào anh xã, nửa đêm lén thực hiện kế hoạch không thể tin nổi