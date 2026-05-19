Bạch Lộc khiến cộng đồng mạng xuýt xoa với tạo hình mang phong cách thời Chiến Quốc

Sao quốc tế 19/05/2026 21:35

Chỉ sau thời gian ngắn được chia sẻ, những hình ảnh này đã lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng, nhận về lượng tương tác lớn cùng hàng loạt lời khen dành cho nhan sắc và thần thái của Bạch Lộc.

Trong loạt ảnh được ghi lại tại hậu trường, Bạch Lộc diện bộ cổ phục có thiết kế cầu kỳ với phần tay áo rộng, họa tiết thêu cổ điển cùng nhiều phụ kiện đính hạt mang phong cách đặc trưng của thời Chiến Quốc.

Tạo hình được phối theo gam đỏ cam chủ đạo giúp nữ diễn viên nổi bật ngay giữa khung hình. Kiểu tóc búi cao kết hợp phụ kiện cài tóc đơn giản cũng góp phần tôn lên gương mặt thanh tú cùng đường nét mềm mại vốn là thế mạnh ngoại hình của cô.

Điểm khiến nhiều khán giả chú ý không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở thần thái tự nhiên của nữ diễn viên. Trong một số khoảnh khắc, Bạch Lộc tạo hình trái tim bằng hai tay, nở nụ cười nhẹ nhàng trước ống kính. B

iểu cảm dịu dàng nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch giúp hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn với người xem. Không ít cư dân mạng nhận xét visual lần này của nữ diễn viên mang cảm giác "đẹp như bước ra từ tranh vẽ", đồng thời cho rằng đây là một trong những tạo hình cổ trang nổi bật nhất của cô trong thời gian gần đây.

Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, nhiều ý kiến cũng đánh giá cao khả năng cân tạo hình cổ trang của Bạch Lộc. Từ trước đến nay, nữ diễn viên vốn được xem là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ ở dòng phim cổ trang nhờ khí chất nhẹ nhàng, gương mặt phù hợp tạo hình cổ điển và phong cách diễn xuất ngày càng tiến bộ. Mỗi lần xuất hiện với diện mạo mới, cô thường nhanh chóng tạo nên chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Thời gian qua, Bạch Lộc liên tục duy trì sức hút nhờ tần suất hoạt động ổn định trong cả lĩnh vực phim ảnh lẫn chương trình giải trí. Nữ diễn viên không chỉ gây chú ý qua các dự án truyền hình mà còn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình thực tế, giúp hình ảnh trở nên gần gũi hơn với công chúng. Điều này góp phần giúp cô duy trì độ nhận diện cao và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Bạch Lộc bất ngờ tiết lộ đạo diễn Vu Chính là ân nhân của mình

Những ngày gần đây, vấn đề hợp đồng của nữ diễn viên Hoa ngữ Bạch Lộc với công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị do nhà sản xuất Vu Chính đứng đầu được người hâm mộ quan tâm.

