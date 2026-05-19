Trương Lăng Hách liên tục gây tranh cãi khiến khán giả ngán ngẩm

Sao quốc tế 19/05/2026 21:47

Bộ phim tài liệu Lăng Thám Tương Lai của Trương Lăng Hách đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả khi những lời tâm sự của nam diễn viên Trục Ngọc lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Tong phần phỏng vấn, Trương Lăng Hách chia sẻ: "Tôi lo lắng liệu mọi người có cảm thấy bộ phim này hơi khô khan không, đôi khi xem sẽ không hiểu. Bình thường khi nói chuyện cùng bạn bè, một số chủ đề như điện xanh, năng lượng mới, hay xem những video có nội dung tương tự họ nghe không hiểu. Vì vậy, tôi sợ rằng mọi người có không hứng thú với phương diện này".

Lời chia sẻ của Trương Lăng Hách được cho là đang quan tâm tới cảm xúc của người xem. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng nam diễn viên đang tự cao tự đại quá mức, tưởng rằng tất cả mọi người đều thiếu hiểu biết ngoại từ chính bản thân anh. Tuy nhiên, người hâm mộ của Trương Lăng Hách cho rằng bài phỏng vấn trên MXH đã bị cắt ghép. Trong phim tư liệu, nam diễn viên rất khiêm tốn, còn lo lắng bản thân mình không theo kịp tiến độ của nhân viên.

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Đây không phải lần đầu Trương Lăng Hách bị chỉ trích vì phát ngôn "tỏ ra khiêm tốn nhưng thực chất là tự cao". Trước đó, nam diễn viên từng cho biết lo sợ khán giả sẽ xem nhẹ diễn xuất của mình vì anh quá điển trai. Trương Lăng Hách còn lấy ví dụ về Leonardo DiCaprio có ngoại hình quá nổi bật nên khán giả không chú ý tới diễn xuất. Trương Lăng Hách cũng lo sẽ bị định kiến giống như Leonardo DiCaprio.

Tuy nhiên, khán giả chê bai cách so sánh này của Trương Lăng Hách vì cho rằng nam diễn viên không đẹp trai cấp độ như Leonardo DiCaprio hay diễn hay tới mức khiến khán giả tiếc nuối nếu tài năng bị đánh giá thấp. Lời tâm sự của Trương Lăng Hách cũng cho thấy nam diễn viên tự nhận bản thân vừa có ngoại hình vừa có khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, cả hai yếu tố này của nam diễn viên đều nhận những ý kiến trái chiều.

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Trước đó, Trương Lăng Hách bị cho là có lời nói phân biệt chủng tộc khi tham gia show giải trí. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được yêu cầu vẽ lại đối phương. Tuy nhiên, khi nhận được bức ảnh do bạn diễn vẽ lại, Trương Lăng Hách đã chia sẻ cảm nhận của mình rằng "Cái này giống ai đây? Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Trong biểu cảm của Trương Lăng Hách ý chê bai vì Điền Hi Vi vẽ xấu, không giống với mình. Nhưng câu bình luận "sinh ra ở Đông Nam Á" đi kèm cho thấy nam diễn viên tỏ thái độ thượng đẳng, gắn "Đông Nam Á" với định nghĩa "ngoại hình xấu". Khán giả chỉ trích Trương Lăng Hách EQ thấp khiến nam diễn viên phải xin lỗi.

Khi bộ phim Trục Ngọc lên sóng, người hâm mộ của Trương Lăng Hách còn liên tục so sánh hình tượng tướng quân của anh với những võ tướng nổi tiếng trên màn ảnh một thời như Hạng Vũ, Lữ Bố, Triệu Tử Long của Hà Nhuận Đông, Ngô Kinh hay Cổ Thiên Lạc... Cùng với đó, các diễn viên cùng lứa như Trần Triết Viễn, Vương Hạc Đệ, Tống Uy Long... cũng bị đưa ra làm đối tượng so sánh và nâng cao Trương Lăng Hách.

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Gần đây, bộ phim tài liệu mà Trương Lăng Hách tham gia mang tên “Lăng thám tương lai” đã chính thức lên sóng. Trong phim, anh vào vai một “thực tập sinh ngành điện lực”, đến thăm các trang trại điện gió ngoài khơi ở Giang Tô (Trung Quốc) để phổ biến kiến thức về điện gió.

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