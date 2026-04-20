Trương Lăng Hách gặp sự cố khi quay phim 'Quy loan'

Sao quốc tế 20/04/2026 16:45

“Quy loan” là dự án cổ trang mới do Trương Lăng Hách đóng chính cùng Lâm Doãn. Tác phẩm khai thác bối cảnh loạn thế, xoay quanh mối quan hệ giữa một nhân vật xuất thân thấp kém, từng bước vươn lên thành vương gia và một công chúa sa cơ mang nặng thù nhà nợ nước. Với mô-típ “cưới trước yêu sau” kết hợp yếu tố quyền mưu – tình cảm, bộ phim được kỳ vọng tạo sức hút khi lên sóng.

Trong quá trình quay cảnh hành động, Trương Lăng Hách không may gặp chấn thương nhẹ. Khi thực hiện các động tác có cường độ cao, nam diễn viên được cho đã va trúng người hoặc đạo cụ, khiến anh phải tạm dừng trong trạng thái đau đớn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại nằm ở phản ứng sau đó.

Cụ thể, trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, khi một tình huống dàn dựng có nguy cơ ảnh hưởng đến nhân viên phía sau, Trương Lăng Hách được cho là đã có phản xạ kéo một chuyên viên trang điểm ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Trương Lăng Hách gặp sự cố khi quay phim 'Quy loan' - Ảnh 1

Hành động diễn ra nhanh, trong bối cảnh anh vẫn đang bị đau, nên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều bình luận tích cực. Dù chưa có xác nhận chính thức từ đoàn phim, chi tiết này vẫn được chia sẻ rộng rãi như một minh chứng cho sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của diễn viên.

Song song đó, sự gia tăng độ nổi tiếng sau thành công của dự án trước cũng khiến Trương Lăng Hách đối mặt với áp lực lớn. Nhiều hình ảnh ghi lại cảnh nam diễn viên bị người hâm mộ và các nhóm “săn ảnh” vây quanh khi di chuyển đến phim trường. Việc liên tục bị theo dõi, chụp hình được cho là vừa mang lại hiệu ứng truyền thông, vừa tạo ra không ít phiền toái trong quá trình làm việc.

Trương Lăng Hách gặp sự cố khi quay phim 'Quy loan' - Ảnh 2

Ở một diễn biến khác, khoảnh khắc nam diễn viên tương tác cùng gia đình tại phim trường cũng gây chú ý. Một số hình ảnh cho thấy bố mẹ của Trương Lăng Hách đã đến thăm con trai trong thời gian ghi hình. Sự xuất hiện của gia đình mang đến không khí gần gũi, khi nam diễn viên thoải mái trò chuyện, chia sẻ công việc. Những chi tiết đời thường này góp phần giúp công chúng nhìn thấy một góc khác, ít áp lực hơn phía sau ánh đèn sân khấu.

Hiện tại, “Quy loan” vẫn trong giai đoạn ghi hình và chưa công bố lịch phát sóng. Dù vậy, với sự quan tâm lớn từ công chúng, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng khi ra mắt, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình trong hình ảnh của Trương Lăng Hách trên màn ảnh.

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