Khi MC hỏi về việc nhan sắc có mang lại sự tự tin cho anh hay không, Trương Lăng Hách trả lời: “Dạ có! Sự tự tin của tôi có thể chia làm hai phần. Phần đầu là khi tham dự các hoạt động, tiệc tùng hay sự kiện nhãn hàng, mọi người khen tôi đẹp trai, đó là sự công nhận giúp tôi cảm thấy tự tin để tiếp tục xuất hiện lần sau. Khi tôi cảm thấy trạng thái của mình tốt, nhìn ra ngoài cũng sẽ khác".

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn chủ đề “Nhập kịch” về bộ phim “Trục ngọc”, Trương Lăng Hách đã có những chia sẻ về hành trình phát triển bản thân và cảm giác khi khán giả chú ý nhiều đến ngoại hình của anh hơn là diễn xuất. Nam diễn viên bày tỏ khán giả thường chỉ quan tâm anh có đẹp trai hay không, mà đôi khi quên đi khả năng thể hiện cảm xúc và diễn xuất của anh.

“Phần thứ hai là khi tham gia phim, nhan sắc vừa có lợi vừa có hại. Có lợi ở chỗ tôi tiếp xúc với nhiều phim thần tượng, ngôn tình và được chọn do ưu thế ngoại hình. Nhưng cũng có hại, vì khi khán giả xem phim, họ quan tâm quá nhiều đến những câu như ‘Trương Lăng Hách có đẹp trai không?’, ‘Anh ấy có còn đẹp như trước không?’, ‘Anh ấy không đẹp trai nữa do diễn không tốt đúng không?’… Những điều này khiến khả năng diễn xuất và cách tôi thể hiện cảm xúc bị bỏ qua”.

Trương Lăng Hách cho biết anh đang cố gắng loại bỏ suy nghĩ về việc “diễn viên có đẹp trai hay không, góc máy có đẹp không”, thay vào đó tập trung vào nhân vật và cảm xúc. Anh nói: “Tất cả những yếu tố bên ngoài tôi giao cho đạo diễn, còn bản thân chỉ tập trung vào việc nhập vai và thể hiện cảm xúc tốt nhất có thể”.

Trương Lăng Hách trả lời: “Tôi không phán xét điều đó. Ví dụ như Leonardo DiCaprio - anh ấy từng rất đẹp trai nhưng chưa từng đoạt giải Oscar. Sau này, anh ấy vượt qua rào cản về ngoại hình và được công nhận qua vai diễn trong “The Revenant” (Người về từ cõi chết). Đây là một thực tế: vẻ ngoài có thể khiến mọi người bỏ qua biểu đạt cảm xúc, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là loại bỏ yếu tố bên ngoài khỏi tâm trí, tập trung làm tốt công việc của mình để trở thành một diễn viên giỏi”.

Trước đó, trong chương trình “Xin chào Thứ Bảy”, Trương Lăng Hách và bạn diễn Điền Hi Vi được yêu cầu vẽ lại hình ảnh của đối phương. Khi nhận bức tranh do Điền Hi Vi thực hiện, Trương Lăng Hách đã chia sẻ cảm nhận: “Cái này giống ai đây? Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy”.

Với biểu cảm của Trương Lăng Hách, khán giả cho rằng anh đang bày tỏ sự không hài lòng vì bức tranh không giống với mình. Tuy nhiên, phần bình luận “sinh ra ở Đông Nam Á” đã gây tranh cãi, bị một số người cho rằng mang hàm ý so sánh tiêu cực về ngoại hình. Trước phản ứng chỉ trích từ cộng đồng, nam diễn viên sau đó đã gửi lời xin lỗi về phát ngôn của mình.