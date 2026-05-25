Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là 'kho chứa collagen' tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Dinh dưỡng 25/05/2026 11:12

Cá rô phi là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và có giá trị kinh tế hợp lý, có thể dễ dàng mua để chế biến đa dạng các món ăn. Không những vậy, loại cá này còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Sau 25 tuổi da đã bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Càng có tuổi, lượng collagen giảm khiến da nhăn nheo chảy xệ. Không mua thực phẩm chức năng bổ sung thì đừng bỏ qua collagen trong cá. Chất này có nhiều nhất ở phần da cá, vảy cá, nhãn cầu của cá. Trong đó, có một loại cá bán đầy chợ việt là cá rô phi, nhưng lại là "vựa" chứa nguồn collagen quý giá.

Ngoài chợ dân sinh, cá rô phi thường được bán với giá rẻ nhất so với các loại cá khác chỉ khoảng 50.000 đồng/1kg. 

Trong cá rô phi được cho là loại cá có nhiều collagen bậc nhất ở phần da của nó. Collagen từ cá rô phi có thể hỗ trợ chữa lành vết bỏng, sửa van tim và giờ đây nó có thể được sử dụng để sửa chữa giác mạc.

Collagen của da cá rô phi phong phú nên được nhiều nhà khoa học khám phá để sử dụng nó trong các ứng dụng băng bó cho nạn nhân bị bỏng và điều trị thoát vị bụng cho đến vá van tim hay tái tạo âm đạo.

Không những vậy, cá rô phi còn có nhiều thành phần dinh dưỡng tuyệt vời. Trong khoảng 100 gram cá rô phi chứa 26 gram protein và 128 calo. Bên cạnh đó, loài cá này còn có hàm lượng vitamin, khoáng chất, niacin, vitamin B12, phốt pho, selen và kali cao.

Những công dụng tuyệt vời của cá rô phi, không phải ai cũng biết

Ngăn ngừa ung thư: Cá rô phi có chứa selen và chất chống oxy hóa giúp chống ung thư. Selenium giúp giảm hoạt động của các gốc tự do bên trong cơ thể và ức chế sự đột biến của các tế bào khỏe mạnh thành các tế bào ung thư.

Tốt cho não bộ: Sử dụng cá rô phi có thể tăng cường chức năng não vì nó chứa nhiều chất béo omega-3 làm tăng chức năng thần kinh. Ngoài ra, cá cũng chứa nhiều selen được chứng minh là có thể bảo vệ não khỏi các bệnh như Alzheimer, Parkinson và động kinh.

Chống lại sự lão hóa: Cá rô phi có chứa chất chống oxy hóa cùng với vitamin C và E rất tốt cho làn da của bạn. Điều này giúp cho làn da của bạn rạng rỡ và bảo vệ da khỏi các bệnh liên quan đến da khác.

Tốt cho xương: Cá rô phi có chứa các khoáng chất như canxi và phốt pho cần thiết cho sự phát triển và duy trì xương. Ngoài ra, loại cá này đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong việc hỗ trợ tái tạo tế bào xương. 

Đừng khinh rẻ hạt tí hon: Lượng Omega-3 gấp nhiều lần cá hồi, là "cứu tinh" cho xương khớp và trái tim

Hạt chia với thành phần dinh dưỡng dồi dào và cách sử dụng đơn giản, là thực phẩm được nhiều gia đình lựa chọn. Vậy tác dụng của hạt chia là gì?

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

