Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt

Tâm sự 25/05/2026 11:37

Tôi nghe vậy chỉ biết mỉm cười cho qua. Vì ngoài tôi ra thì không ai biết, suốt 3 năm kết hôn với nhau, anh chưa từng một lần chạm vào người vợ. 

Ngày chồng chở tôi đến tham gia buổi họp lớp, bạn bè nhìn thấy anh ấy chăm sóc tôi chu đáo thì vô cùng ngưỡng mộ. Ai cũng nói tôi có số hưởng, cưới được người chồng tốt, không những thành đạt mà còn biết chăm lo gia đình. 

Tôi nghe vậy chỉ biết mỉm cười cho qua. Vì ngoài tôi ra thì không ai biết, suốt 3 năm kết hôn với nhau, anh chưa từng một lần chạm vào người vợ. 

Lần đầu tiên gặp anh là vào buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, tôi chỉ định đến để làm yên lòng mẹ. Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết là mình yêu anh rồi. Anh đẹp trai cao ráo, vẻ ngoài tri thức khiến cho những người đi ngang đều phải quay đầu lại nhìn. Khi đó tôi 27 còn anh 33, độ tuổi vừa đẹp để tiến đến hôn nhân. 

Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt - Ảnh 1
Đám cưới tưởng như mở ra một cánh cửa cho cuộc sống hôn nhân viên mãn, nào ngờ... - Ảnh minh họa: Internet

Hôn lễ của chúng tôi được cử hành sau đó một tháng. Dù gấp gáp nhưng tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng đã tìm được tình yêu của đời mình. Đêm tân hôn tôi mặc nguyên bộ váy cưới trên người, ngồi ở mép giường hồi hộp chờ đợi đêm đầu tiên trong đời. Nhưng một tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn không thấy anh vào phòng. Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt. 

Tôi lo lắng gọi điện cho anh. Chuông điện thoại vang lên rất lâu anh mới bắt máy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã chặn trước, nói rằng công ty có chuyện quan trọng phải giải quyết rồi cúp máy. 

Kể từ đó hai vợ chồng tôi cứ không mặn không nhạt sống chung dưới môt mái nhà. Ngoại trừ việc anh chưa bao giờ đụng vào người tôi ra thì anh đúng thật là một người chồng tốt. Mỗi tháng anh vẫn đều đặn chuyển tiền vào thẻ cho tôi. Lễ tết gì cũng mua cho tôi vài món quà đắt tiền, anh còn lo cho ba mẹ tôi không thiếu một thứ gì. 

Có rất nhiều đêm tôi thử thăm dò phản ứng của anh, ăn mặc quyến rũ nằm bên cạnh nhưng anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Tôi cứ nghĩ là anh có vấn đề khó nói nên vẫn chưa dám hỏi. Cho đến một ngày tôi về nhà sớm sau chuyến công tác, bắt gặp anh đang cùng một người đàn ông khác ôm nhau trên chính giường ngủ của vợ chồng tôi.  

Giây phút chứng kiến chồng ngoại tình, tôi như chết lặng. Dù đã bịt chặt miệng nhưng tôi vẫn không thể che giấu được tiếng mình nức nở, khiến cho hai người đàn ông khỏa thân trong phòng nghe thấy. 

Đêm đó anh nói xin lỗi tôi rất nhiều, cũng mong tôi thông cảm và giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Tôi thì chỉ hờ hững nhìn người chồng từng được cho là hoàn mỹ trong lòng mình, giờ đây lại trông đáng thương và khốn nạn đến khôn cùng. Anh nói anh và người đàn ông kia yêu nhau đã 10 năm nhưng bị gia đình ngăn cấm. Anh không còn cách nào khác ngoài kết hôn với tôi theo lệnh người nhà. Anh còn nói bởi vì tôi là một cô gái tốt, anh không biết phải mở lời thế nào. 

Chỉ sau một đêm, tôi từ người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rơi xuống vực thẳm, nhưng mỗi ngày đi làm đều phải tỏ ra là mình ổn. Đêm nào tôi cũng nhìn chằm chằm tờ đơn ly hôn nhưng ký rồi lại xé. Tôi hận anh nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Người vợ hợp pháp trên giấy tờ là tôi, nhưng người không thể có được tình yêu của anh cũng chính là tôi. 

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi đòi ly hôn rồi chết lặng trước lời mẹ nói

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi đòi ly hôn rồi chết lặng trước lời mẹ nói

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Tâm sự 49 phút trước
Thanh Hóa: Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách

Thanh Hóa: Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách

Đời sống 50 phút trước
Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Sao Việt 58 phút trước
Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt

Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt

Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng

Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Những tưởng chỉ là xét nghiệm để cứu mẹ, ai ngờ lại hé lộ sự thật khiến cả nhà sụp đổ

Những tưởng chỉ là xét nghiệm để cứu mẹ, ai ngờ lại hé lộ sự thật khiến cả nhà sụp đổ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm mưa năm ấy, gia đình tôi có thêm một đứa con

Đêm mưa năm ấy, gia đình tôi có thêm một đứa con

Một thay đổi nhỏ trong thai kỳ khiến đời sống hôn nhân của cặp đôi đảo lộn suốt 9 tháng 10 ngày

Một thay đổi nhỏ trong thai kỳ khiến đời sống hôn nhân của cặp đôi đảo lộn suốt 9 tháng 10 ngày

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng

Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng