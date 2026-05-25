Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất ngờ quay lại chỉ để tìm một quyển sách trong nhà kho, sự thật phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 25/05/2026 01:20

Vợ chồng tôi ly hôn tính đến nay đã được gần 3 năm. Trước khi chia tay, chúng tôi cùng sống chung với bố mẹ tôi, thế nên khi ly hôn, chồng tôi là người phải dọn ra ngoài, chỉ mang theo đồ đạc của mình. Con cái tôi được giành quyền nuôi, hàng tháng anh đều chu cấp tiền cho con như đã thỏa thuận.

Vợ chồng tôi ly hôn tính đến nay đã được gần 3 năm. Trước khi chia tay, chúng tôi cùng sống chung với bố mẹ tôi, thế nên khi ly hôn, chồng tôi là người phải dọn ra ngoài, chỉ mang theo đồ đạc của mình. Con cái tôi được giành quyền nuôi, hàng tháng anh đều chu cấp tiền cho con như đã thỏa thuận.

Chồng cũ của tôi làm nghề sửa chữa cơ khí, từ lúc còn yêu cho đến lúc cưới về thì anh đã xây dựng được một xưởng cơ khí nhỏ riêng cho mình mà không cần phải đi làm thuê cho ai cả. Kinh tế chúng tôi lúc ấy khá ổn định, nhưng do chưa tìm hiểu kĩ mà vội cưới nên chúng tôi không thể tiếp tục ở bên nhau vì liên tục bất đồng. Anh lại có thêm tật xấu là cờ bạc nên tôi chẳng tiếc nuối mà ly hôn ngay. Sau khi đường ai nấy đi, chúng tôi dường như chẳng gặp lại, trừ lúc cho anh gặp con.  

Vậy mà mới đây, anh liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi, đòi đến nhà thăm con, trong khi trước đó, vài ba tháng anh mới gặp con một lần, lần nào cũng là tôi đưa con ra ngoài quán cà phê cho gặp. Ban đầu tôi từ chối với lý do không muốn bố mẹ tôi nhìn thấy anh lại buồn cho con gái mình, nhưng anh cứ “tấn công” điện thoại tôi, nằng nặc đòi vào nhà bằng được. Anh nói có món đồ rất quan trọng đã để quên khi dọn khỏi nhà mà chỉ có anh mới biết vị trí.

Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất ngờ quay lại chỉ để tìm một quyển sách trong nhà kho, sự thật phía sau khiến tôi sững sờ - Ảnh 1
Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ - Ảnh minh họa: Internet

Trước sự khẩn thiết của anh, tôi cầm lòng không đậu, bèn nhân lúc bố mẹ không có ở nhà để cho anh vào. Tưởng thứ đồ anh muốn lấy là gì, nào ngờ chỉ là một quyển sách cũ. Tôi giật lại quyển sách để xem có gì bên trong, thì ra là tiền.

Nhìn thoáng qua cọc tiền dày trong cuốn sách, tôi đoán số tiền này chắc cũng tầm 7 – 10 triệu đồng, tôi sững sờ khi biết sự thật thầm kín mà anh giấu. Thì ra, do bài bạc rượu chè, anh bán dần bán mòn vật tư trong xưởng cơ khí, nợ nần cứ tiếp tục chồng chất, chẳng còn cách nào, anh chợt nhớ ra món “quỹ đen” mà anh từng giấu khi còn sống chung với tôi.

Tôi nhìn chồng cũ mình lúc này với một ánh mắt thương hại. Tôi quyết tâm không giúp đỡ, bởi tôi biết, giúp lần này, thì lần khác anh sẽ quen thói, lại tìm đến nhà tôi để xin xỏ. Nhưng nhìn người đã từng là chồng mình hiện đang “thê thảm” như thế này, tôi cũng không nỡ ngó lơ. Tôi thật sự không biết phải làm sao mới phải?

Sau 3 năm ly hôn, bất ngờ phát hiện có thai với chồng cũ, tôi không biết phải làm sao

Sau 3 năm ly hôn, bất ngờ phát hiện có thai với chồng cũ, tôi không biết phải làm sao

Quyết định chia sẻ câu chuyện này, tôi đã rất đắn đo, vì tôi không biết mình có nhận được sự cảm thông của mọi người không hay lại bị “ném đá” gay gắt. Nhưng tôi mong muốn mọi người hãy lắng nghe, và giúp tôi nghĩ cách để xử lý ngay chuyện này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngày cưới được tặng 20 cây vàng, làm lễ xong mẹ chồng lại đòi lại với lý do gây sốc

Ngày cưới được tặng 20 cây vàng, làm lễ xong mẹ chồng lại đòi lại với lý do gây sốc

Tâm sự 52 phút trước
1 giờ sáng con khóc không dứt, tôi bế ra ban công dỗ và vô tình nghe được bí mật của chồng

1 giờ sáng con khóc không dứt, tôi bế ra ban công dỗ và vô tình nghe được bí mật của chồng

Tâm sự 55 phút trước
Nửa đêm giật mình thấy người lạ trên giường, mẹ chồng bất ngờ xuất hiện và câu nói khiến tôi đứng hình

Nửa đêm giật mình thấy người lạ trên giường, mẹ chồng bất ngờ xuất hiện và câu nói khiến tôi đứng hình

Tâm sự 58 phút trước
Nghe tiếng chồng đầy hoảng loạn trong điện thoại, tôi vội tìm đến và bàng hoàng trước sự thật

Nghe tiếng chồng đầy hoảng loạn trong điện thoại, tôi vội tìm đến và bàng hoàng trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tưởng lấy được vàng cưới của con dâu, mẹ chồng cuối cùng vẫn phải cay đắng hoàn trả

Tưởng lấy được vàng cưới của con dâu, mẹ chồng cuối cùng vẫn phải cay đắng hoàn trả

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Mẹ chồng nhất quyết đòi giữ vàng cưới của con dâu và cái kết khiến bà cay đắng

Mẹ chồng nhất quyết đòi giữ vàng cưới của con dâu và cái kết khiến bà cay đắng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Trước lúc trăng trối, mẹ chồng hụt đòi gặp đứa cháu từng bắt bỏ, tôi đáp một câu khiến bà nghẹn lòng

Trước lúc trăng trối, mẹ chồng hụt đòi gặp đứa cháu từng bắt bỏ, tôi đáp một câu khiến bà nghẹn lòng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Chồng nghi ngờ vợ ngoại tình vì luôn che mặt khi gần gũi, nhưng sự thật còn đau lòng hơn

Chồng nghi ngờ vợ ngoại tình vì luôn che mặt khi gần gũi, nhưng sự thật còn đau lòng hơn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Vì chê bạn trai nghèo và đi xe cà tàng, cô gái quyết chia tay nhưng cái kết khiến cô bật khóc

Vì chê bạn trai nghèo và đi xe cà tàng, cô gái quyết chia tay nhưng cái kết khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Mở cửa lúc nửa đêm, tôi nghẹn lòng trước câu nói của cháu chồng

Mở cửa lúc nửa đêm, tôi nghẹn lòng trước câu nói của cháu chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người yêu thông báo có bầu, tôi lỡ đùa quá trớn và cái kết khiến cả đời không quên

Người yêu thông báo có bầu, tôi lỡ đùa quá trớn và cái kết khiến cả đời không quên

Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn để đến với người khác, 2 năm sau sự thật khiến cô lặng người

Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn để đến với người khác, 2 năm sau sự thật khiến cô lặng người

Đàn bà sau đổ vỡ: Im lặng bước đi còn hơn van xin một người vô tâm

Đàn bà sau đổ vỡ: Im lặng bước đi còn hơn van xin một người vô tâm

Chồng mất hơn một tháng, vợ bất ngờ nhận căn hộ 4 tỷ và sốc khi biết sự thật phía sau

Chồng mất hơn một tháng, vợ bất ngờ nhận căn hộ 4 tỷ và sốc khi biết sự thật phía sau

Đàn bà mạnh mẽ sau ly hôn: Tôi chọn lòng tự trọng thay vì níu kéo

Đàn bà mạnh mẽ sau ly hôn: Tôi chọn lòng tự trọng thay vì níu kéo

Ngày cưới được tặng 20 cây vàng, làm lễ xong mẹ chồng lại đòi lại với lý do gây sốc

Ngày cưới được tặng 20 cây vàng, làm lễ xong mẹ chồng lại đòi lại với lý do gây sốc