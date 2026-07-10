Nghe con gái bảo nhà cô giáo có một bạn nhìn giống con, tôi âm thầm tìm hiểu và sững sờ khi biết điều ẩn giấu

Mẹ chồng thường hay gặng hỏi tôi chuyện quan hệ tình dục. Bà nói ngày trước không nghe lời bố mẹ nên cưới người gần đồng tuổi. Bố chồng tôi chỉ hơn bà 2 tuổi thôi. Giờ sức đàn ông còn phơi phới thì mẹ chồng tôi đã "về hưu" vì không còn cảm giác. Nhiều khi bà cũng tội bố chồng, bảo ông đi bóc bánh trả tiền cho thoải mái nhưng ông không chịu. Tôi cũng hâm mộ tình cảm của bố chồng dành cho vợ lắm. Ông quan tâm, chiều chuộng vợ còn hơn cả chồng tôi.

Tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng khá tốt, mẹ con tôi thường hay trò chuyện, đùa giỡn, đi mua sắm với nhau. Nếu như không biết, ai cũng nghĩ tôi và mẹ chồng là mẹ con ruột với nhau.

Năm nay con gái tôi được 3 tuổi. Vốn dĩ tôi không muốn đem con đi gửi trẻ nhưng thương mẹ chồng đau lưng phải chạy theo cháu cả ngày. Tôi thì công việc bộn bề quá, không thể nghỉ được. Tôi tìm hiểu mấy chị đồng nghiệp thì được giới thiệu một chỗ giữ trẻ tư nhân rất tốt. Chị chủ tuy còn trẻ nhưng yêu thương học trò, lại nấu ăn ngon, chăm bé tốt. Tôi đưa con gái đến đó, đúng là đi hơi xa thật nhưng bù lại, tôi thấy rất yên tâm

Sáng tôi chở con đi học, chiều lại đón con về. Nhiều khi làm về muộn, tôi đến trễ cũng không bao giờ nghe chị ấy phàn nàn điều gì. Tôi rất ưng ý. Cho đến khi con gái liên tục nhắc về "Một bạn gái giống con lắm. Nhưng bạn ấy là con của cô giáo nên ngủ dậy trễ lắm".



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Tôi hỏi bạn ấy giống con như thế nào thì con bé tả giống mắt, giống mũi, giống miệng. Mới đầu tôi cũng không để ý lời con trẻ nhưng nghe con nói hoài thì tôi sinh nghi. Thế là tôi quyết tâm tìm hiểu vì nghĩ chồng đã phản bội mình, biết đâu đó là con riêng của chồng tôi thì sao?

Tôi quyết định đưa con đi học trễ một hôm và báo cho sếp tôi nghỉ làm buổi sáng vì gia đình có việc bận. Tôi quyết phải gặp mặt đứa trẻ đó. Và ngay lần đầu gặp, tôi đã sốc vì đứa bé ấy giống con tôi thật sự, chỉ có điều bé lớn hơn con tôi một tí.

Tôi lên tiếng cười hỏi cô giáo mà lòng nổi sóng. Cô ấy cũng ngượng ngùng bảo chắc người giống người. Nhưng tôi làm sao tin được. Sao lại có sự trùng hợp, giống đến như thế? Tôi nảy sinh sự nghi ngờ chồng từ đó.

Tôi đem ấm ức đó về nhà. Từ hôm đó, tôi theo dõi sát sao hơn về trường học của con gái. Tôi hay hỏi con nhiều hơn nhưng con bé nói sau khi tôi đến hỏi han chuyện hai đứa bé giống nhau thì cô giáo không cho con chơi với bạn ấy nữa. Hành động này càng khiến tôi nghi ngờ hơn.

Một hôm đi làm về muộn, tôi nhờ mẹ ruột đến đón con rồi chở hẳn sang nhà ngoại. Tôi đến, đứng nấp vào gốc cây to đợi xem chồng mình có đến không? Anh gọi điện báo tin tối nay đi nhậu cùng sếp, biết đâu anh lại đến đây.

Nhưng không ngờ, chồng tôi không đến mà người đến lại là bố chồng tôi. Nhìn thấy ông ấy lén lút vào nhà cô giáo rồi nghe tiếng con bé gọi bố bố thật to, tôi choáng váng, sửng sốt cả người. Trên đường về, tôi phải dừng xe lại mấy lần vì không sao lái xe được khi đầu óc cứ mụ mị đi.

Sao lại là con của bố chồng tôi? Vậy là ông có hẳn bồ nhí lẫn con riêng bên ngoài mà không ai hay biết? Tôi thương mẹ chồng quá. Liệu có nên nói cho mẹ chồng biết không hay giả vờ không hay biết gì mà chuyển trường khác cho con gái đây?