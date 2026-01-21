Chồng chê vợ quê mùa, vài năm sau mới nhận ra điều không ngờ trong một hoàn cảnh éo le

Tâm sự Eva 21/01/2026 13:15

Hôm ấy lại đúng ngày trời mưa bão. Chật vật mãi tôi mới bắt được taxi để đưa con vào viện. Và rồi trong lúc ấy, cũng chỉ có hai mẹ con tôi ở bên nhau.

Tôi vừa gặp lại chồng cũ trong một hoàn cảnh éo le. Lúc đó, anh ta không hề biết người đứng trước mặt mình lại là người phụ nữ anh ta từng ruồng rẫy. Bởi trong tâm trí ấy, tôi xấu xí, kém cỏi muôn phần. Làm sao có thể tự tin và can đảm như tôi lúc này.

Chồng cũ của tôi là một người vừa gia trưởng vừa lăng nhăng. Sống với nhau 4 năm thì tôi phải đi đánh ghen 5 lần. Lần nào cũng vậy, tôi đi đánh người ta nhưng chẳng làm gì được. Ngược lại về nhà còn bị chồng cũ túm tóc đánh tơi bời.

Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để tôi tỉnh ngộ. Tôi chỉ thực sự bừng tỉnh sau khi con trai của mình bị bệnh nặng. Hôm ấy con sốt cả đêm, tôi nhắn tin cho chồng cũ bảo anh ta về nhà đưa con đi viện. Nhưng chồng cũ của tôi không thèm quan tâm, vì lúc đó anh ta đang vui vẻ bên cô bồ nóng bỏng.

Chồng chê vợ quê mùa, vài năm sau mới nhận ra điều không ngờ trong một hoàn cảnh éo le - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy lại đúng ngày trời mưa bão. Chật vật mãi tôi mới bắt được taxi để đưa con vào viện. Và rồi trong lúc ấy, cũng chỉ có hai mẹ con tôi ở bên nhau.

Đột nhiên tôi nghĩ, có lẽ do tôi quá nhu nhược hoặc sức chịu đựng khủng khiếp lắm mới sống được với người đàn ông như vậy. Vì thế, tôi quyết định ly hôn sau khi con ra viện. Chồng cũ của tôi vì lúc đó còn mải mê bồ bịch nên anh ta về nhà ký đơn rồi mang hết đồ sang nhà bồ ở.

Sau ly hôn, tôi chật vật làm lại từ đầu. Nhà cửa không có, mẹ con tôi phải ở trọ trong một căn phòng chật hẹp, quanh năm chẳng thấy ánh sáng mặt trời. Cũng may hồi ấy tôi có cô bạn thân, cứ đi qua giúp đỡ rồi cho tôi tiền đi học quản lý khách sạn.

Tôi học trong vòng 4 năm, nhưng năm thứ 2 đã bắt đầu xin việc làm. May mắn là tôi làm ở đâu cũng được mọi người tạo điều kiện. Đến giờ, dù tôi chưa nhiều tiền nhưng ít nhất cũng chẳng phụ thuộc ai. Từ ngày ly hôn, tôi cũng yêu bản thân mình hơn nên có ăn mặc và quan tâm về ngoại hình.

Nói thật ở tuổi 33, tôi vẫn có nhiều người đàn ông theo đuổi. Người thành đạt có, người nhiều tiền cũng có. Nhưng thương con, tôi chưa muốn đi bước nữa vì sợ con thiệt thòi. Hôm nay tôi vô tình gặp lại chồng cũ. Dù anh ta không thảm hại, nhưng thật đáng thương.

Chẳng biết tại sao chồng cũ của tôi lại đến khách sạn xin làm bảo vệ. Tôi đã cho anh ta một cơ hội để được làm việc ở đây. Nhưng không biết chồng cũ của tôi có đủ can đảm đối diện với vợ cũ không.

Đến giờ phút này, tôi tin vào hai chữ Nhân quả mọi người ạ. Ở hiền thì sẽ gặp lành, còn người đàn ông không biết trân trọng vợ con như chồng cũ của tôi, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.

Lần đầu ra mắt nhà người yêu đã bị coi thường, tôi bình thản gọi ngay tài xế làm điều này

Lần đầu ra mắt nhà người yêu đã bị coi thường, tôi bình thản gọi ngay tài xế làm điều này

“Ôi con trai anh chị cũng trẻ trung đẹp trai, còn làm công ty nước ngoài, sao lại chọn một đứa vừa già vừa xấu thế kia? Tôi thấy anh chị nên xem lại đi, hay con bé này có ý đồ gì?”.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Sao quốc tế 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/1-23/1), 3 con giáp hiền lành hưởng trọn tài lộc, tiền bạc về tay tới tấp, một bước trở thành đại gia giàu sụ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/1-23/1), 3 con giáp hiền lành hưởng trọn tài lộc, tiền bạc về tay tới tấp, một bước trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Danh tính người phụ nữ liên tiếp sập bẫy lừa đảo, mất hơn 8 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ liên tiếp sập bẫy lừa đảo, mất hơn 8 tỷ đồng

Đời sống 39 phút trước
Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Sao quốc tế 56 phút trước
Uống thuốc an thần của người lớn, 3 em nhỏ loạn tri giác và co giật

Uống thuốc an thần của người lớn, 3 em nhỏ loạn tri giác và co giật

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ

Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Chồng chê vợ quê mùa, vài năm sau mới nhận ra điều không ngờ trong một hoàn cảnh éo le

Chồng chê vợ quê mùa, vài năm sau mới nhận ra điều không ngờ trong một hoàn cảnh éo le

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ

Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ

Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lần đầu ra mắt nhà người yêu đã bị coi thường, tôi bình thản gọi ngay tài xế làm điều này

Lần đầu ra mắt nhà người yêu đã bị coi thường, tôi bình thản gọi ngay tài xế làm điều này

Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ lùng

Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ lùng

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, hằng đêm tôi sốc trước hành động lạ của ông anh rể giàu có

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, hằng đêm tôi sốc trước hành động lạ của ông anh rể giàu có

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ đột ngột gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi sốc ngất

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ đột ngột gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi sốc ngất