Tôi và chồng "ngã ngửa" trước hành động kỳ quái của mẹ chồng và con gấu bông

Tâm sự Eva 09/03/2026 15:40

Nghe tin tôi mang thai, mẹ chồng tôi làm hết việc nhà không để tôi đụng tay, còn chồng cố gắng giảm công việc để về nhà chăm vợ nhiều hơn. Nhưng có lẽ tôi là người đàn bà bất hạnh không thể sống yên vui được như người khác.

Vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm rồi vẫn chưa có tin tức con cái, thể trạng tôi khó mang thai. Thời gian đầu chạy chữa, ai cũng động viên tôi cố gắng lên. Nhưng đến năm thứ 4 vẫn chưa có gì thì gia đình tôi và chồng đều hết kiên nhẫn.

Tôi đã uống rất nhiều thuốc, thăm khám rất nhiều nơi. Tôi tìm mọi cách để tìm đường có con. Mẹ chồng tôi cũng thương con cháu nên luôn im lặng giúp tôi nấu thuốc bổ, chẳng một lời oán trách.

Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết định thụ tinh nhân tạo, nhưng vẫn không có kết quả khả quan. Lúc này, tôi hầu như đã cạn cùng sức lực, thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện cùng chồng đi xin con nuôi. Chẳng ngờ, vài tháng sau thì tôi biết mình có thai. Tôi mừng khôn xiết, không khí trong gia đình tôi đã bớt căng thẳng.

Tôi và chồng 'ngã ngửa' trước hành động kỳ quái của mẹ chồng và con gấu bông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tin tôi mang thai, mẹ chồng tôi làm hết việc nhà không để tôi đụng tay, còn chồng cố gắng giảm công việc để về nhà chăm vợ nhiều hơn. Nhưng có lẽ tôi là người đàn bà bất hạnh không thể sống yên vui được như người khác.

Khi mang thai được 4 tháng, tôi nghĩ thai đã ổn nên xuống phụ giúp mẹ chồng làm việc. Không cẩn thận khi lau nhà, tôi bị trượt chân ngã. Cơ thể tôi không có dấu hiệu gì động thai, đứa trẻ âm thầm rời đi khi không thấy nhịp tim thai. Tôi đau khổ tột cùng, chồng và gia đình im lặng trong tuyệt vọng.

Sau khi tôi sẩy thai, mẹ chồng vẫn nói tôi cố gắng ăn uống để lấy lại sức khỏe. Nhưng cứ thấy sữa chảy ra áo thì tôi lại khóc nức nở đi đến bàn thờ. Sau một tháng từ ngày tôi mất con, mẹ chồng tôi đi chợ mua về một con gấu bông rồi đặt ở bàn thờ. Chồng tôi thấy thế thì đùng đùng nổi giận, anh nói mẹ đừng như thế nữa, hãy quên chuyện cũ đi. Tôi thấy cảnh đó thì càng đau lòng hơn, ngất xỉu tại chỗ.

Mẹ chồng quá thương cháu khiến tôi thấy mình có lỗi vô cùng. Tôi nên xin con nuôi hay là vẫn tiếp tục hy vọng sẽ có kỳ tích đến với vợ chồng tôi đây?

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Tôi thì không tin vì chị thương xót mà nhận nuôi, tôi lại nghĩ chị dâu ngoại tình, có con bên ngoài rồi đợi thời cơ thích hợp thì đem về nhà. Tôi không thể để chị dâu làm càn, lừa dối nhà mình nên quyết định đi làm xét nghiệm ADN.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Tưởng chồng cũ hối hận mang 5 tỷ về bù đắp cho con, nào ngờ lời khẩn cầu của anh ta lại khiến tôi "chết lặng"

Tưởng chồng cũ hối hận mang 5 tỷ về bù đắp cho con, nào ngờ lời khẩn cầu của anh ta lại khiến tôi "chết lặng"

Tưởng là kẻ phá đám, ai ngờ cô gái tát chú rể lại được cả họ nhà gái ủng hộ

Tưởng là kẻ phá đám, ai ngờ cô gái tát chú rể lại được cả họ nhà gái ủng hộ

Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng

Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng