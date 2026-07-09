Quách Phú Thành U70 vẫn phong độ sau khi kết hôn với bà xã kém 22 tuổi

Sao quốc tế 09/07/2026 16:23

Quách Phú Thành từng được mệnh danh là một trong những mỹ nam hàng đầu Hoa ngữ. Là thành viên 'Tứ đại thiên vương' Hong Kong, anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Đạp huyết tầm mai, Chiến tranh lạnh, Đại náo thiên cung và duy trì sức hút suốt nhiều thập kỷ.

Quách Phú Thành sinh năm 1965 tại Hong Kong (Trung Quốc), là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Khởi nghiệp với vai trò diễn viên múa tại TVB, anh nhanh chóng lấn sân sang ca hát và diễn xuất, từng bước xây dựng tên tuổi nhờ khả năng vũ đạo, chất giọng trầm ấm cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Quách Phú Thành được xếp vào hàng "Tứ đại thiên vương" của Hong Kong, sánh vai cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Trương Học Hữu. Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng, nam nghệ sĩ còn sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ, trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều khán giả nữ trong thập niên 1980 - 1990.

Quách Phú Thành U70 vẫn phong độ sau khi kết hôn với bà xã kém 22 tuổi - Ảnh 1

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quách Phú Thành phát hành khoảng 30 album và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Đạp huyết tầm mai, Chiến tranh lạnh, Đại náo thiên cung... Anh giành một giải Kim Tượng và hai giải Kim Mã cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, đồng thời duy trì sức hút với các liveshow luôn kín khán giả và nhiều tác phẩm điện ảnh đạt doanh thu ấn tượng.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Quách Phú Thành cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước khi lập gia đình, anh từng có chuyện tình với nhiều mỹ nhân nổi tiếng. Đến năm 2017, nam tài tử kết hôn với người mẫu Phương Viện, kém anh 22 tuổi. Khoảng cách tuổi tác từng khiến cặp đôi đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, song Quách Phú Thành gần như không lên tiếng tranh luận mà lựa chọn bảo vệ cuộc sống riêng tư của gia đình.

Quách Phú Thành U70 vẫn phong độ sau khi kết hôn với bà xã kém 22 tuổi - Ảnh 2

Sau khi kết hôn, vợ chồng anh lần lượt chào đón hai con gái vào các năm 2017 và 2019. Đến tháng 10/2025, gia đình tiếp tục đón thêm con gái thứ ba. Nam diễn viên được cho là rất cẩn trọng trong việc nuôi dạy các con, hạn chế để các bé xuất hiện trước truyền thông và mạng xã hội.

Ở tuổi ngoài 60, Quách Phú Thành vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ. Anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, tổ chức các liveshow cá nhân và duy trì lịch trình làm việc bận rộn. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nam nghệ sĩ đều gây chú ý với vẻ ngoài lịch lãm, trẻ trung cùng nguồn năng lượng dồi dào, khẳng định vị thế của một biểu tượng bền bỉ của làng giải trí Hong Kong.

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