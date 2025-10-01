'Thiên vương Hong Kong' Quách Phú Thành đón con trai chào đời ở tuổi 60

Thông tin vợ Quách Phú Thành hạ sinh con trai thu hút sự quan tâm. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia vui và gửi lời chúc mừng tới gia đình tài tử. Song tới nay, anh vẫn chưa chính thức lên tiếng thông báo tin vui với người hâm mộ.

Mới đây, thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành và vợ là Phương Viện mới đây đã đón con trai chào đời. Theo kế hoạch, Phương Viện dự sinh vào ngày 4/10, nhưng nguồn tin tiết lộ cô hạ sinh em bé sớm từ ngày 28/9. Nhóc tì nặng khoảng 3,25 kg, là người con thứ 3 của nam diễn viên. Nguồn tin cho biết bé trai được sinh tại Bệnh viện Dưỡng Hòa.

Trước đó, Quách Phú Thành từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng sau khi kết thúc các đêm diễn ở Thành Đô, anh sẽ nghỉ một tháng để dành thời gian bên vợ, chờ ngày cô lâm bồn.

Thông tin vợ Quách Phú Thành mang thai bé trai được tiết lộ từ tháng 7, bởi một người bạn thường chơi mạt chược với nam diễn viên. Nguồn tin chia sẻ rằng gần đây, tài tử liên tục thua mạt chược. Tuy nhiên, ngôi sao họ Quách không giấu nổi niềm vui, tiết lộ với bạn cùng chơi rằng mình cuối cùng cũng có một bé trai. Vậy nên anh dù thua mạt chược vẫn cảm thấy vui vẻ, mất tiền cũng không thành vấn đề.

Người bạn này còn cho biết Quách Phú Thành từ lâu đã mong có con trai. Trước đó, khi Phương Viện mang thai lần 2, cặp đôi từng nghĩ đó là con trai. Quách Phú Thành khi ấy mừng thầm, chia sẻ với bạn rằng bộ sưu tập siêu xe và đồng hồ đắt giá của mình cuối cùng cũng có người thừa kế. Tuy nhiên, vợ anh cuối cùng lại sinh một bé gái.

Hiện gia đình họ Quách "chưa xác nhận tin mừng". Ngay cả sau khi truyền thông Hong Kong đưa tin rầm rộ, Quách Phú Thành chỉ đăng tải một bài viết tiết lộ anh sẽ đến Thành Đô biểu diễn, không đề cập đến việc vợ sinh con. Vài tuần trước, trả lời phỏng vấn, ca sĩ nói, sau khi hoàn thành buổi hòa nhạc ở Thành Đô vào tháng 10, anh sẽ nghỉ một tháng để dành thời gian cho gia đình.

QQ cho hay để cảm ơn vợ, Quách Phú Thành đã mở thẻ chi tiêu không giới hạn cho cô, còn tặng cô một bất động sản trị giá hơn 100 triệu HKD, một chiếc vòng cổ kim cương hai triệu HKD. Trước đó, để chuẩn bị chào đón con chào đời, anh chi hai triệu HKD để tìm một trung tâm chăm sóc đặc biệt sau sinh cho vợ.