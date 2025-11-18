Bất ngờ Quách Phú Thành chỉ ăn một bữa mỗi ngày để giữ dáng

"Lúc mới vào nghề, tôi khá mũm mĩm. Vì từng thừa cân, bây giờ tôi vô cùng kỷ luật và sẽ không bị tăng cân trở lại đâu", nghệ sĩ chia sẻ.

Tại buổi biểu diễn gần đây ở Cao Hùng, Đài Loan, nam ca sĩ vén áo, để lộ cơ bụng khiến người hâm mộ bùng nổ, theo Yahoo! Style hôm 17/11. Sự kỷ luật để có thân hình này bắt nguồn từ chính trải nghiệm quá khứ của anh.

Trong một cuộc trò chuyện tại chương trình "Sound of Life", tài tử Hong Kong cho biết cơ địa rất dễ tăng cân, vì vậy anh kiểm soát calo cực kỳ nghiêm ngặt: "Tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày". Thực đơn của Quách Phú Thành thường tập trung vào thực phẩm nguyên bản, nêm nếm thanh đạm như trứng luộc, trái cây giàu chất xơ (chuối, kiwi) trước bữa ăn chính và bữa tối chủ yếu là thịt nạc cùng rau xanh.

Ngoài việc kiểm soát nghiêm ngặt bữa chính, Quách Phú Thành còn có bí quyết kỷ luật cho cả "những lúc thèm ăn". Khi muốn ăn vặt, anh sẽ dùng kẹo cao su không đường để thay thế, vừa nhai để tăng cảm giác no, vừa tránh nạp thêm calo dư thừa.

Bác sĩ giảm cân Xu Shuhua cho biết nhai kẹo cao su có thể ức chế tiết "hormone đói" (Ghrelin), khiến mọi người ít cảm thấy đói hơn. Tuy nhiên, bà cũng nhắc nhở không nên nhai đến "nghiện" và đề nghị mỗi lần nhai không quá 10 phút, nếu không axit dạ dày sẽ tăng tiết, ngược lại khiến càng thèm ăn hơn.

Ngoài chú ý đến chế độ ăn, Quách Phú Thành còn cân hàng ngày để theo dõi tình trạng cơ thể. Nếu phát hiện có thay đổi, anh sẽ điều chỉnh bằng cách tăng cường vận động.

Bên cạnh ăn uống và cân, tích cực tham gia các môn thể thao như tập gym, chạy bộ, bơi lội, chơi bóng bàn... cũng là bí quyết giúp Quách Phú Thành có vóc dáng săn chắc trong nhiều năm. Anh cho biết việc tập luyện với cường độ quá cao rất dễ khiến người ta bỏ cuộc giữa chừng, vì thế, sự kiên trì mới là chìa khóa để duy trì vóc dáng khỏe mạnh. Nam ca sĩ bắt đầu tập gym từ 30 năm trước, luôn tự yêu cầu cao và chưa bao giờ thả lỏng.

Năm 2018, Quách Phú Thành tiết lộ tập thể dục 4-5 ngày một tuần, mỗi ngày 30 phút không lười biếng, luôn giữ mình ở trạng thái "sẵn sàng lên sân khấu".

Thói quen yêu thích vận động của anh cũng ảnh hưởng đến nhiều bạn bè trong giới. Khi hợp tác trong một bộ phim, Lương Gia Huy tiết lộ nghe thấy tiếng Quách Phú Thành chạy bộ ở phòng bên cạnh lúc 4h. Châu Nhuận Phát cũng kể mỗi tối đều nghe thấy tiếng Quách Phú Thành chạy bộ trên lầu, điều này đã truyền cảm hứng lớn cho anh. Giờ đây, ở tuổi 65, Châu Nhuận Phát cũng trở thành một biểu tượng sức khỏe với việc chạy bộ và leo núi hàng ngày.