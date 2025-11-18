Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp Lộc lá rơi xuống như mưa, hút tiền cực mạnh, Thần Tài hộ giá, may mắn vô biên, tình tiền viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão cảm thấy tràn đầy sức sống. Thậm chí, bạn sẵn sàng nhận thêm những nhiệm vụ nằm ngoài lĩnh vực phụ trách của mình.

Quý nhân bất ngờ xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Nếu thấy công việc đó phù hợp với mục tiêu và năng lực của mình thì bạn nên nhận ngay. Bây giờ có thể hơi vất vả một chút, nhưng tương lai bạn sẽ được trả công xứng đáng.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh và gia đình luôn quan tâm và dành những tình cảm ấm áp cho nhau. Trong mối quan hệ vợ chồng, bạn và người ấy luôn quan tâm, chia sẻ mọi chuyện với nhau, đồng thời bao dung cho nhau khi một người mắc lỗi.

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu giữ được tinh thần hăng hái, tích cực trong ngày hôm nay. Nếu có dự án nào ấp ủ từ lâu thì bạn cũng có thể bắt tay vào ngay, đừng chần chừ do dự bỏ lỡ những thời cơ tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khá trôi chảy. Bạn tìm ra định hướng phù hợp với mình nên không cần quá bận rộn cũng có thể kiếm tiền về đầy túi. Bạn có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Tuy nhiên, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn quên ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi.

Con giáp tuổi Hợi

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, nhờ có Tam Hợp hậu thuẫn mà tình cảm gia đình ngày càng gắn bó, mặn nồng. Cách người ấy chăm sóc, quan tâm tới bạn cũng khiến mọi người phải ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi vốn là người thông minh, khéo léo và nhiệt tình, cộng thêm được chỉ dẫn của Chính Ấn vì thế bạn thường biết cách tận dụng cơ hội nhỏ để trở nên tiến bộ vượt trội. Bên cạnh đó, bạn cũng may mắn có nhiều sự hậu thuẫn nhiệt tình của mọi người.



Thủy - Mộc tương sinh mang đến tin vui về tài chính cho bản mệnh, có tiền đổ về mang lại cho bạn rất nhiều tự tin. Những thành quả nhỏ này thực sự là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!