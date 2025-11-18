Kinh hoàng khoảnh khắc chiếc ô tô gặp sự cố khi chinh phục 'Cổng Trời' khiến nhiều người chứng kiến sợ hãi

Truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin, vào ngày 12/11, hãng xe Trung Quốc Chery đã nỗ lực quảng bá cho mẫu SUV điện mới Fengyun X3L (tên khác: Fulwin X3L) bằng một màn trình diễn đầy tham vọng, chinh phục 999 bậc thang dẫn lên 'Cổng Trời' nổi tiếng tại núi Thiên Môn, Trung Quốc.
Video 1 giờ 19 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

