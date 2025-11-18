Liên tiếp 7 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28/11), 3 con giáp vượng khí đại cát, thu nhập dồi dào, tình duyên đỏ thắm, tiền cứ vơi lại đầy, tiền đẻ ra tiền

Liên tiếp 7 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28/11), Chính Ấn tác động, tuổi Mùi có thể gặp tình huống đòi hỏi phải nhận lỗi hoặc điều chỉnh kế hoạch đột ngột do yếu tố khách quan. Bạn dễ cảm thấy lo lắng, nhưng hãy bình tĩnh, chia nhỏ mục tiêu thành các bước nhỏ để giảm bớt áp lực.

Về phương diện tài chính, bạn cần cẩn thận khi chi tiêu vượt quá thu nhập cho những món đồ mới khi đồ cũ vẫn còn dùng được, tránh lãng phí không cần thiết. Ưu tiên các chi phí thiết yếu trong gia đình. Hãy thử dùng điểm hoặc voucher để đổi lấy đồ tạp hóa hoặc bỏ bớt món đồ không cần thiết ra khỏi giỏ hàng trước khi thanh toán.

Con giáp tuổi Tý

Liên tiếp 7 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28/11), người tuổi Tý trải qua một ngày bình yên dưới sự trợ giúp của Tam Hội. Nhờ có những mối quan hệ xã giao tốt đẹp đã gây dựng từ trước, bản mệnh chẳng còn sợ hãi khi đối diện với khó khăn, thách thức, bởi bạn biết rằng mình sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, nếu giữ được tinh thần làm việc tốt như hiện tại, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên. Cấp trên sẽ thử giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại để đánh giá năng lực, từ đó cất nhắc bạn lên vị trí xứng đáng.

Con giáp tuổi Tuất

Liên tiếp 7 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28/11), Lục Hợp xuất hiện để tuổi Tuất có thể dễ thỏa hiệp và chịu nhường nhịn. Không phải vì bạn kém hay yếu thế hơn mà đơn giản là bạn muốn giữ mối quan hệ được hài hòa vì tranh cãi cũng không ích gì lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài hỗ trợ để tuổi Tuất có thể có những ý tưởng hay ho kiếm thêm thu nhập, hết cách kiếm tiền này đến cách khác liên tục xuất hiện. Dù là trực tuyến hay trực tiếp, bạn đều tìm được cơ hội kinh doanh khiến người khác phải trầm trồ. Nhìn lại những gì đã qua cho thấy bạn đã đi được một hành trình dài để đến với thời điểm hiện tại.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!