Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn

Dinh dưỡng 18/11/2025 11:35

Cà tím là loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng vì giá trị dinh dưỡng và khả năng chế biến đa dạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại quả này.

Cà tím là một thành phần trong y học cổ truyền. Trong hệ thống y học Ayurvedic cổ đại của Ấn Độ, các bác sĩ sử dụng cà tím để điều trị đái tháo đường và rễ cà tím để làm giảm bệnh hen suyễn.

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù cà tím không phải là loại rau bổ dưỡng nhất, nhưng cung cấp cho cơ thể nguồn kali và chất xơ khá tốt. Chỉ với 25 calo và ít hơn 1g chất béo cho mỗi khẩu phần 100g cà tím. Cà tím có chất chống oxy hóa như vitamin A, C (giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương), chứa nhiều hóa chất thực vật tự nhiên polyphenol, giúp tế bào xử lý đường tốt hơn đối với người đái tháo đường.

Các nghiên cứu ban đầu trong phòng thí nghiệm trên tế bào cho thấy, cà tím có tác dụng bảo vệ chống lại loại tổn thương DNA dẫn đến ung thư, nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận lợi ích này ở người.

Những người không nên ăn cà tím

Người bị bệnh dạ dày

Cà tím là thực phẩm có tính hàn, nếu ăn nhiều có thể làm cho dạ dày cảm thấy khó chịu, gây ra tiêu chảy nặng. Vì vậy, những người đang gặp vấn đề ở dạ dày đặc biệt không nên ăn.

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người thể trạng yếu

Do cà tím có tính hàn nên những người yếu mệt hay thể trạng kém cũng không nên ăn nhiều và thường xuyên.

Người mắc bệnh thận

Những người mắc bệnh thận cũng không nên ăn cà tím bởi cà tím chứa lượng oxalate cao, đây vốn là loại axit có trong thực vật mà nếu được ăn quá nhiều thì dễ gây sỏi thận.

Người cao tuổi

Cà tím ít calo nên người cao tuổi và béo phì có thể ăn, tính hàn nên cũng thân thiện với những người bị rôm sảy, ung nhọt. Tuy nhiên, những người hen suyễn, bệnh dạ dày, lá lách không nên ăn.

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn cà tím

Không ăn quá nhiều: Cà tím chứa solanine - chất có thể gây kích ứng mạnh hệ thần kinh nếu tiêu thụ với lượng lớn và không bị phá hủy khi nấu ở nhiệt độ thông thường. Khi chế biến, có thể thêm chút giấm để giảm hàm lượng solanine và tuyệt đối không ăn sống.

Ngoài ra, cà tím có chứa một lượng nhỏ nicotine. Người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 100-200 gam mỗi lần và 2-3 lần mỗi tuần.

Không nấu ở nhiệt độ quá cao: Nấu cà tím ở nhiệt độ quá cao có thể làm thất thoát dưỡng chất. Nên chế biến ở mức lửa vừa để giữ lại nhiều vitamin và khoáng chất hơn.

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn cả vỏ: Vỏ cà tím chứa nhiều vitamin B và C. Người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể ăn cả vỏ để hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng.

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng

Cà tím là một loại thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết tới tất cả các tác dụng của cà tím mang lại. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu những công dụng nổi bật nhất của cà tím mà bạn không nên bỏ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   cà tím công dụng của cà tím dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn

Dinh dưỡng 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/11-20/11), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/11-20/11), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích sau vụ lật ghe do gặp sóng to ở Huế

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích sau vụ lật ghe do gặp sóng to ở Huế

Đời sống 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 19/11/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở, cuộc đời sang trang

Trúng số độc đắc đúng ngày 19/11/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Huy động 100 người tìm kiếm tài xế vượt rào chắn bị lũ cuốn ở Quảng Trị, nước rút lộ xe container

Huy động 100 người tìm kiếm tài xế vượt rào chắn bị lũ cuốn ở Quảng Trị, nước rút lộ xe container

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài mách nước làm giàu sau ngày 19/11/2025, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Thần Tài mách nước làm giàu sau ngày 19/11/2025, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cuối tháng 11 vận số LÊN HƯƠNG, đầu tháng 12 ơn trên che chở, 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vạn sự hanh thông, thành công kéo đến

Cuối tháng 11 vận số LÊN HƯƠNG, đầu tháng 12 ơn trên che chở, 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vạn sự hanh thông, thành công kéo đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Ô tô tông trực diện xe máy bị hất văng lên không trung rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Ô tô tông trực diện xe máy bị hất văng lên không trung rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Video 2 giờ 18 phút trước
Hải Phòng: Lừa bán thuốc đông y chữa xương khớp giả, 2 phụ nữ bị tạm giữ hình sự

Hải Phòng: Lừa bán thuốc đông y chữa xương khớp giả, 2 phụ nữ bị tạm giữ hình sự

Đời sống 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe?

Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe?

Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Cải thảo có tác dụng gì? Những điều cần lưu ý khi ăn để tốt nhất cho sức khỏe

Cải thảo có tác dụng gì? Những điều cần lưu ý khi ăn để tốt nhất cho sức khỏe

Thường xuyên ăn cà chua, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ này

Thường xuyên ăn cà chua, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ này

Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ