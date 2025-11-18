Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn

Mặc dù cà tím không phải là loại rau bổ dưỡng nhất, nhưng cung cấp cho cơ thể nguồn kali và chất xơ khá tốt. Chỉ với 25 calo và ít hơn 1g chất béo cho mỗi khẩu phần 100g cà tím. Cà tím có chất chống oxy hóa như vitamin A, C (giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương), chứa nhiều hóa chất thực vật tự nhiên polyphenol, giúp tế bào xử lý đường tốt hơn đối với người đái tháo đường.

Cà tím là một thành phần trong y học cổ truyền. Trong hệ thống y học Ayurvedic cổ đại của Ấn Độ, các bác sĩ sử dụng cà tím để điều trị đái tháo đường và rễ cà tím để làm giảm bệnh hen suyễn.

Các nghiên cứu ban đầu trong phòng thí nghiệm trên tế bào cho thấy, cà tím có tác dụng bảo vệ chống lại loại tổn thương DNA dẫn đến ung thư, nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận lợi ích này ở người.

Người bị bệnh dạ dày

Cà tím là thực phẩm có tính hàn, nếu ăn nhiều có thể làm cho dạ dày cảm thấy khó chịu, gây ra tiêu chảy nặng. Vì vậy, những người đang gặp vấn đề ở dạ dày đặc biệt không nên ăn.

Người thể trạng yếu

Do cà tím có tính hàn nên những người yếu mệt hay thể trạng kém cũng không nên ăn nhiều và thường xuyên.

Người mắc bệnh thận

Những người mắc bệnh thận cũng không nên ăn cà tím bởi cà tím chứa lượng oxalate cao, đây vốn là loại axit có trong thực vật mà nếu được ăn quá nhiều thì dễ gây sỏi thận.

Người cao tuổi

Cà tím ít calo nên người cao tuổi và béo phì có thể ăn, tính hàn nên cũng thân thiện với những người bị rôm sảy, ung nhọt. Tuy nhiên, những người hen suyễn, bệnh dạ dày, lá lách không nên ăn.

Những lưu ý khi ăn cà tím

Không ăn quá nhiều: Cà tím chứa solanine - chất có thể gây kích ứng mạnh hệ thần kinh nếu tiêu thụ với lượng lớn và không bị phá hủy khi nấu ở nhiệt độ thông thường. Khi chế biến, có thể thêm chút giấm để giảm hàm lượng solanine và tuyệt đối không ăn sống.

Ngoài ra, cà tím có chứa một lượng nhỏ nicotine. Người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 100-200 gam mỗi lần và 2-3 lần mỗi tuần.

Không nấu ở nhiệt độ quá cao: Nấu cà tím ở nhiệt độ quá cao có thể làm thất thoát dưỡng chất. Nên chế biến ở mức lửa vừa để giữ lại nhiều vitamin và khoáng chất hơn.

Nên ăn cả vỏ: Vỏ cà tím chứa nhiều vitamin B và C. Người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể ăn cả vỏ để hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng.