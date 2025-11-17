Anh T. cho biết 2 vợ chồng đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để chụp hình cưới. Do có việc tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk nên cả 2 đi xe khách tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi và dự định xuống xe khi đến Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/11, anh Đ.Đ.T., 32 tuổi, trú tại TPHCM, cùng vợ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Cả 2 là nạn nhân bị thương trong vụ đá lăn đè xe khách chở 32 người, khiến 6 người tử vong trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê.

Chỉ ít phút sau, một số tài xế xe tải cầm dụng cụ chạy đến hỗ trợ ô tô khách bị nạn. “Họ dùng búa đập mạnh vào cửa kính và động viên chúng tôi cố gắng thoát ra ngoài. Nếu còn ngồi trong xe, rất có thể đất đá tiếp tục sạt xuống, cực kỳ nguy hiểm”, anh T. nhớ lại.

Chiếc xe khách giường nằm 2 tầng xuất phát từ Đà Lạt (Lâm Đồng) lúc 20h ngày 16/11. Đến gần 22h cùng ngày, khi đi qua đèo Khánh Lê, xe bất ngờ gặp nạn. “Lúc đó khoảng hơn 22h, hầu hết hành khách đã chìm vào giấc ngủ. Tôi và vợ nằm ở tầng dưới bất ngờ nghe một tiếng động rất lớn, rồi thấy trần xe bị một vật cực nặng đè xuống, biến dạng hoàn toàn. Mọi người hoảng loạn, la hét. Tôi quay qua hỏi vợ thì biết vợ đã bị thương ở chân”, anh T. kể.

Khoảng 15 phút sau đó, vợ anh T. và một số hành khách ở tầng dưới thoát ra ngoài bằng lối cửa kính bị vỡ do các tài xế tạo ra.

Anh T. cho hay tại thời điểm đó, trên đèo Khánh Lê có mưa rất lớn và xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở. Để đưa vợ anh ra ngoài cấp cứu, lực lượng cứu hộ phải dùng cáng tạm, vượt qua 2 vị trí sạt lở rất nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đá - Ảnh: Báo Dân trí

Ông Từ, 59 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, cũng là nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, kể lại: “Tôi chỉ kịp nghe một tiếng ầm, rồi sau đó là tiếng la hét, kêu cứu của mọi người”.

Theo thông tin từ VietNamNet, là người may mắn thoát nạn, anh Đoàn Minh Hậu (32 tuổi) bị gãy chân trái, đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa chăm sóc. Nằm trên giường bệnh, anh thi thoảng nhăn nhó vì đau nhức. Là nhân viên xây dựng, anh thường di chuyển từ Đà Lạt về phường Quy Nhơn (Gia Lai) ít nhất hai lần một tháng. Đêm qua, khi lên xe, anh ngồi gần ghế lái. Suốt hành trình, anh cảm nhận xe chạy tốc độ bình thường, chỉ đôi lúc hơi chao đảo qua các đoạn cua, nên không bận tâm và ngủ thiếp đi.

Khi xe chạy trên đèo Khánh Lê, anh Hậu nghe tiếng “rầm” và bị va đập mạnh, chân bị cạnh ghế đè, không cử động được. Xung quanh tối đen, nhiều người kêu cứu; một số nạn nhân bị kẹt, số khác bị thương. Không khí hoảng loạn bao trùm xe. “Tôi bị kẹt gần 2 tiếng, sau đó được lực lượng chức năng đưa ra ngoài”, anh Hậu kể.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chăm sóc y tế cho nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Cạnh bên giường bệnh anh Hậu, ông Nguyễn Long Cương (65 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết mình là phụ xe. Ông vẫn còn choáng váng, tay trái gãy vừa được bó bột.

Phụ xe khách Nguyễn Long Cương kể, thời điểm tai nạn, hầu hết hành khách đã ngủ. Sau khi kiểm tra hành khách, ông nằm khoảng 30 phút thì nghe tiếng va đập mạnh, rung lắc dữ dội, bị hất văng khỏi giường, tưởng xe đâm vào đâu.

“Khi định thần, tôi thấy bùn đất và đá đổ vào nửa xe bên kia. Tôi chỉ kịp bò ra ngoài qua cửa thoát hiểm, tìm cách kêu cứu, nhưng tay bị gãy nên chỉ biết nằm chờ đợi”, ông kể.

Ông Cương vốn là thợ hàn. Bốn tháng trước, do công việc ở quê không ổn định, ông xin đi làm phụ xe. “Tôi định làm vài tháng đến Tết rồi nghỉ, kiếm việc khác, nhưng giờ gặp tai nạn. Lần này về, tôi nghỉ hẳn, vì đi phụ xe rủi ro quá”, ông tâm sự.

Hiện trường ô tô khách gặp nạn trên đèo Khánh Lê - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, vụ sạt lở đá nghiêm trọng trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương khi một tảng đá lớn bất ngờ đổ ập xuống, đè trúng xe khách chở 32 người.

Hiện 6 thi thể của các nạn nhân trong vụ sạt lở đá đã được đưa ra ngoài. Các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào 18h ngày 16/11, một vụ sạt lở khác xảy ra tại đèo Khánh Sơn (thuộc tỉnh lộ 9), đoạn qua xã Cam An, vùi lấp 3 người. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân, trong đó một người tử vong, người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.