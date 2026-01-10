Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Tâm linh - Tử vi 10/01/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, nhờ cát tinh Thiên Ấn hậu thuẫn, tuổi Hợi đang đạt được khá nhiều thành tựu trong công việc và sự nghiệp. Vận khí đang lên nên con giáp này có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Càng về cuối năm, bạn lại càng thể hiện được nhiều ưu điểm của mình. 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc cũng không gặp vấn đề nào cần phải lo lắng. Ngay trong ngày này, bạn còn có thể sẽ đón những khoản thu bất ngờ. Nếu có dự định đầu tư kinh doanh thì bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ, tỉ lệ thành công sẽ khá cao đó.

 

Chuyện tình cảm khá ổn định, người có đôi có cặp không có nhiều đột phá nhưng nhìn chung mối quan hệ hai bạn vẫn khá hài hòa, ít khi nảy sinh mâu thuẫn hay tranh cãi. Người độc thân có cơ hội tìm được người ưng ý, chỉ cần chủ động thì sẽ giành được hạnh phúc cho bản thân.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, người tuổi Ngọ nóng nảy không muốn lắng nghe lời giãi bày của nửa kia. Những cảm xúc tiêu cực của bạn khiến mọi chuyện rất dễ lâm vào bế tắc, hãy nhắc nhở mình hành xử thận trọng để không gây rạn nứt cho mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân đừng vội tin theo lời tán tỉnh ngọt ngào của những người bạn chưa thực sự hiểu rõ. Muốn biết một người có thật lòng hay không, bạn cần nhìn vào hành động thực tế của đối phương.

Thiên Ấn trợ mệnh, đáng mừng là phương diện sự nghiệp của con giáp này lại có bước phát triển đáng mừng. Bạn có thể vượt qua một kì thi sát hạch nào đó hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo phân công, nhờ đó mà được đánh giá cao.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, nhờ Tam Hợp nhập cục, người tuổi Mùi có cơ hội được làm việc và thể hiện năng lực trong lĩnh vực thế mạnh của mình. Nhưng để thành công đòi hỏi con giáp này vẫn phải theo đuổi từng mục tiêu và hành động cụ thể. Vì thế đừng làm mọi thứ chung chung, không rõ mục đích vì như thế sẽ không đi tới đâu cả. 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính không nhiều biến động. Bạn có thể yên tâm với khoản thu nhập hiện tại. Con giáp này không nên mua sắm bừa phứa chỉ để giải tỏa stress bởi bạn sẽ lãng phí rất nhiều tiền vào những thứ không cần thiết, sau đó lại cảm thấy hối hận với hành động thiếu chín chắn này của bản thân. 

 

Về chuyện tình cảm, nhờ cát khí nên người đang yêu sẽ có mong muốn tiến thêm một bước về lâu đài hôn nhân với người mình yêu. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng tuổi này càng ngày càng sâu đậm hơn, gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026) này nhé!

