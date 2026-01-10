Giá vàng hôm nay, ngày 10/1/2026: Tiếp tục đi lên, vàng SJC lập kỷ lục mới sát 160 triệu đồng

Đời sống 10/01/2026 09:22

Hôm nay ngày 10/1/2026, giá vàng trong nước tăng mạnh lập kỷ lục mới lên sát mức 160 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 10/1, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh và lập kỷ lục mới khi mua vào 157,8 triệu đồng/lượng, bán ra 159,8 triệu đồng. Mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua và ghi nhận mức kỷ lục mới.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng, đưa giá mua lên 154,3 triệu đồng và bán ra lên 156,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng khi mua vào lên 154,5 triệu đồng, bán ra 157,5 triệu đồng và chênh lệch giá mua bán cũng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng hôm nay, ngày 10/1/2026: Tiếp tục đi lên, vàng SJC lập kỷ lục mới sát 160 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 10/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chốt tuần tại 4.510 USD/ounce, tăng 58 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.452 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng hôm nay được củng cố nhờ dữ liệu tháng 12-2025 tại Mỹ chỉ tăng 50.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến thị trường định giá cao hơn khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro vẫn chiếm ưu thế, nhiều cá nhân và tổ chức tiếp tục tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng. Các rủi ro địa chính trị, bao gồm căng thẳng Mỹ - Venezuela, lo ngại xung đột tại Iran là động lực chính hỗ trợ cho giá vàng hôm nay.

Thị trường tài chính cũng đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm 2026, với lần đầu tiên có thể vào tháng 4, khi dữ liệu kinh tế cho thấy nền kinh tế Mỹ đang khởi sắc. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, đồng thời khiến đồng USD trong tương lai có nguy cơ suy yếu, tạo lợi thế cho giá vàng.

Thông tin này có thể đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ trong phiên giao dịch đêm qua, tăng thêm động lực cho giá vàng thế giới đi lên.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Hôm nay, ngày 9/1/2026 giá vàng thế giới sau một phiên sụt giảm, giá vàng hôm nay trên thế giới đã bật tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thô nhích lên, lãi suất tại Mỹ được dự báo hạ nhiệt…

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (11/1-12/1/2026), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (11/1-12/1/2026), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Đời sống 22 phút trước
Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Đời sống 29 phút trước
Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Sao quốc tế 31 phút trước
NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

Đời sống 52 phút trước
5 công dụng của khoai tây đối với sức khỏe và lưu ý khi dùng

5 công dụng của khoai tây đối với sức khỏe và lưu ý khi dùng

Dinh dưỡng 54 phút trước
Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh

Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh

Tâm sự Eva 54 phút trước
Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại để rồi 'tặng' tôi một cái tát trời giáng ngay tại cửa

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại để rồi 'tặng' tôi một cái tát trời giáng ngay tại cửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Bệnh viện Bạch Mai buộc thôi việc bảo vệ 'ném chăn' người nhà bệnh nhân

Bệnh viện Bạch Mai buộc thôi việc bảo vệ 'ném chăn' người nhà bệnh nhân

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội