Giá vàng hôm nay, ngày 8/1/2026: Vàng SJC đứng yên, vàng nhẫn tăng giá vượt 158 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 8/1/2026 giá vàng Thế giới đã lao xuống khi nhà đầu tư chốt lời sau nhiều phiên tăng rất mạnh. Trong khi đó vàng SJC trong nước đứng yên còn vàng nhẫn tăng nhẹ, vượt 158 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 8/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng ở chiều mua vào 156,1 triệu đồng, bán ra 158,1 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với một ngày trước đó thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 500.000 đồng.

Ngược lại, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 152,4 triệu đồng, bán ra 154,9 triệu đồng. Một số công ty vàng bạc khác chưa thay đổi giá mua bán vàng nhẫn trong sáng đầu ngày như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 155,5 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 155,5 triệu đồng và bán ra 158,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua…

Giá vàng SJC giữ nguyên giá vàng miếng ở chiều mua vào 156,1 triệu đồng, bán ra 158,1 triệu đồng. Ảnh: Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 8/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao dịch tại 4.462 USD/ounce, giảm 34 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 4.496 USD/ounce.

Sự sụt giảm diễn ra chủ yếu do các nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời và ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh gần mức cao kỷ lục khiến phe mua thận trọng.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định bức tranh dài hạn của vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu từ các ngân hàng trung ương.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục kéo dài chuỗi mua vàng lên tháng thứ 14 liên tiếp, nâng tổng mua từ tháng 11-2024 đến nay lên gần 42 tấn.

Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng lập nhiều kỷ lục trong năm qua. Năm 2025, vàng ghi nhận mức tăng giá hơn 64%.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ, giá dầu thô giảm về quanh 56,5 USD/thùng do lo ngại dư cung toàn cầu, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,15% cũng gây áp lực lên giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/1/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC tiến sát đỉnh 160 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 7/1/2026 giá vàng Thế giới chưa dừng đà tăng khi nhà đầu tư lo sợ về nguy cơ xung đột lan rộng sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-812026-vang-sjc-ung-yen-vang-nhan-tang-gia-vuot-158-trieu-ongluong-750334.html