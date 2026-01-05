Giá vàng hôm nay, ngày 5/1/2025: Đồng loạt tăng mạnh mẽ, vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng

Đời sống 05/01/2026 09:31

Hôm nay, ngày 5/1/2025, vàng miếng SJC tăng từ 2,9 - 3,4 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý thế giới đã tăng nhanh sau khi Mỹ tập kích Venezuela.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 3,4 triệu đồng, mua vào lên 154,2 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng 2,9 triệu đồng, lên 153,7 triệu đồng, bán ra tăng 3,4 triệu đồng, lên 156,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng 2,2 triệu đồng, mua vào lên 155 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng… 

Giá vàng nhẫn tăng 1 - 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 149,1 triệu đồng, bán ra 152,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 5/1/2025: Đồng loạt tăng mạnh mẽ, vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, mở đầu phiên giao dịch châu Á sáng nay 5-1, giá vàng giao ngay đã tăng vọt từ mức khoảng 4.332 USD/ounce lên khoảng 4.390 USD/ounce lúc 7 giờ (giờ Việt Nam). 

Đà tăng này kéo dài từ cuối tuần qua, khi thị trường phản ứng với thông tin Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro đưa về Mỹ.

Theo giới phân tích, dù chiến dịch quân sự của Mỹ vào Venezuela đã kết thúc nhưng nhà đầu tư toàn cầu vẫn lo ngại về những diễn biến địa chính trị khó lường ở khu vực Mỹ Latinh. 

Việc Mỹ tuyên bố sẽ tạm thời "quản lý" Venezuela để ổn định và khai thác nguồn dầu mỏ khổng lồ của quốc gia này càng làm tăng bất ổn, thúc đẩy dòng vốn chảy vào vàng như một tài sản trú ẩn truyền thống.

Trong khi đó, giá dầu thô lại diễn biến ngược chiều, giảm nhẹ xuống khoảng 57 USD/thùng. Sự bất ổn tại Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã chứng minh lớn nhất thế giới với hơn 303 tỉ thùng, chiếm gần 17% tổng trữ lượng toàn cầu, chưa đủ để đẩy giá dầu tăng mạnh, do thị trường lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu.

Một số chuyên gia dự báo, nếu Mỹ thành công trong việc ổn định và tăng sản lượng dầu Venezuela, giá dầu thô có thể chịu áp lực giảm thêm trong dài hạn.

Hôm nay, ngày 4/1/2026 thị trường biến động mạnh mẽ, người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần.

