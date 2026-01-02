Giá vàng hôm nay, ngày 2/1/2026: Vàng nhẫn bán ra 155 triệu đồng/lượng vượt mặt vàng miếng

Đời sống 02/01/2026 10:18

Hôm nay, ngày 2/1/2025, giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại. Trong nước, vàng nhẫn bất ngờ vượt mặt vàng miếng khi bán ra 155 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 2/1, giá vàng miếng SJC trên thị trường đứng yên khi vẫn mua vào 150,8 triệu đồng và bán ra 152,8 triệu đồng khi Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đang trong kỳ nghỉ lễ nên không thay đổi giá.

Riêng vàng nhẫn tại nhiều công ty bán ra đã vượt giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Hải (Hà Nội) công bố mua vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 152 triệu đồng/lượng, bán ra 155 triệu đồng, cao hơn vàng miếng SJC 2,2 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tròn cũng được Bảo Tín Minh Châu mua vào 152 triệu đồng và bán ra 155 triệu đồng. Đây cũng là hai công ty có giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/1/2026: Vàng nhẫn bán ra 155 triệu đồng/lượng vượt mặt vàng miếng - Ảnh 1
Vàng nhẫn bán ra vượt mặt vàng miếng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn tại Tập đoàn Doji được mua vào 149 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 149,8 triệu đồng và bán ra 152,8 triệu đồng, không thay đổi so với hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại các công ty tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, cao hơn chênh lệch vàng miếng SJC chỉ 2 triệu đồng.

Theo báo Người Lao Động, sáng 2/1, giá vàng thế giới bỏ xa mốc 4.300 USD/ounce, khi được giao dịch ở mức 4.351 USD/ounce - tăng tới 32 USD/ounce so với trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Giá vàng thế giới khởi đầu năm mới tăng vọt, sau một năm 2025 tăng tới 65%. Nhiều dự báo cho thấy giá kim loại quý này có thể tiếp tục đi lên khi những yếu tố hỗ trợ giá tăng vẫn còn, nhất là nhu cầu đầu tư của tổ chức và cá nhân vẫn rất mạnh mẽ.

Công ty Chứng khoán MBS cho biết giá vàng được các tổ chức tài chính quốc tế dự báo sẽ tiếp tục hướng đến mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, tương ứng mức tăng 15%, do nhu cầu tích trữ tài sản này có xu hướng tăng.

Bên cạnh các ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì việc mua gần 1.000 tấn vàng mỗi năm, thị trường còn xuất hiện những "tay chơi" mới như các quỹ ETF vàng, quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm lớn tại Ấn Độ và Trung Quốc.

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Hôm nay, ngày 1/1/2026, giá vàng đi xuống trong bối cảnh thị trường bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Trong nước, vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng nhẫn giá vàng SJC tăng

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Hậu trường 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Thu hồi toàn bộ nước tắm gội trẻ em vì nhiễm vi sinh vật

NÓNG: Thu hồi toàn bộ nước tắm gội trẻ em vì nhiễm vi sinh vật

Hành khách đãng trí vứt vàng vào sọt rác, quên túi tiền trên tàu

Hành khách đãng trí vứt vàng vào sọt rác, quên túi tiền trên tàu

Danh tính các nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ sập bờ kè sông Ba

Danh tính các nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ sập bờ kè sông Ba

Bờ kè sông đổ sập, 4 người trú mưa bên dưới bị đè tử vong

Bờ kè sông đổ sập, 4 người trú mưa bên dưới bị đè tử vong

TikToker triệu fan lên tiếng khi cơ ngơi bốc cháy ngay ngày đầu năm

TikToker triệu fan lên tiếng khi cơ ngơi bốc cháy ngay ngày đầu năm

Danh tính tài xế ô tô gây náo loạn trên phố Hải Phòng đêm giao thừa

Danh tính tài xế ô tô gây náo loạn trên phố Hải Phòng đêm giao thừa