Giá vàng hôm nay, ngày 2/1/2026: Vàng nhẫn bán ra 155 triệu đồng/lượng vượt mặt vàng miếng

Hôm nay, ngày 2/1/2025, giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại. Trong nước, vàng nhẫn bất ngờ vượt mặt vàng miếng khi bán ra 155 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 2/1, giá vàng miếng SJC trên thị trường đứng yên khi vẫn mua vào 150,8 triệu đồng và bán ra 152,8 triệu đồng khi Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đang trong kỳ nghỉ lễ nên không thay đổi giá.

Riêng vàng nhẫn tại nhiều công ty bán ra đã vượt giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Hải (Hà Nội) công bố mua vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 152 triệu đồng/lượng, bán ra 155 triệu đồng, cao hơn vàng miếng SJC 2,2 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tròn cũng được Bảo Tín Minh Châu mua vào 152 triệu đồng và bán ra 155 triệu đồng. Đây cũng là hai công ty có giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Vàng nhẫn bán ra vượt mặt vàng miếng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn tại Tập đoàn Doji được mua vào 149 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 149,8 triệu đồng và bán ra 152,8 triệu đồng, không thay đổi so với hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại các công ty tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, cao hơn chênh lệch vàng miếng SJC chỉ 2 triệu đồng.

Theo báo Người Lao Động, sáng 2/1, giá vàng thế giới bỏ xa mốc 4.300 USD/ounce, khi được giao dịch ở mức 4.351 USD/ounce - tăng tới 32 USD/ounce so với trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Giá vàng thế giới khởi đầu năm mới tăng vọt, sau một năm 2025 tăng tới 65%. Nhiều dự báo cho thấy giá kim loại quý này có thể tiếp tục đi lên khi những yếu tố hỗ trợ giá tăng vẫn còn, nhất là nhu cầu đầu tư của tổ chức và cá nhân vẫn rất mạnh mẽ.

Công ty Chứng khoán MBS cho biết giá vàng được các tổ chức tài chính quốc tế dự báo sẽ tiếp tục hướng đến mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, tương ứng mức tăng 15%, do nhu cầu tích trữ tài sản này có xu hướng tăng.

Bên cạnh các ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì việc mua gần 1.000 tấn vàng mỗi năm, thị trường còn xuất hiện những "tay chơi" mới như các quỹ ETF vàng, quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm lớn tại Ấn Độ và Trung Quốc.

