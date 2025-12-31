Giá vàng hôm nay, ngày 31/12/2025: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu, vàng SJC về 154 triệu đồng

Đời sống 31/12/2025 09:52

Hôm nay, ngày 31/12/2025 giá vàng thế giới tăng giảm đột ngột, trong khi vàng SJC trong nước chỉ còn 154 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, xuống còn 152,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154,4 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá mua vào 500.000 đồng, xuống 153 triệu đồng, bán ra giảm 200.000 đồng, còn 154 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng mỗi lượng vàng bán ra, xuống 154,4 triệu đồng, trong khi mua vào giữ nguyên ở mức 151,7 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn không thay đổi, Công ty SJC mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 150,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 31/12/2025: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu, vàng SJC về 154 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng SJC giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm qua, thị trường vàng quốc tế chứng kiến phiên giao dịch với biến động khó lường. Giá vàng thế giới có lúc tăng rất mạnh nhưng sau đó bất ngờ lao xuống.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 31/12 (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay rơi xuống mức 4.338 USD/ounce, giảm 62 USD so với đỉnh cao nhất trong phiên là 4.400 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Sáng kiến hòa bình Nga-Ukraine gặp trở ngại mới khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc máy bay không người lái Ukraine nhắm vào dinh thự của ông.

Quân đội Mỹ tấn công một bến cảng ở Venezuela liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy. Mỹ cảnh báo Iran rằng nếu nước này tái thiết chương trình hạt nhân.

Những thông tin này đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 30/12/2025 giá vàng thế giới sụt giảm rất mạnh - tới 217 USD/ounce so với đêm qua - khi các nhà đầu tư đồng loạt chốt lời sau đợt tăng giá kỷ lục.

