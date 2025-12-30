Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 30/12/2025 giá vàng thế giới sụt giảm rất mạnh - tới 217 USD/ounce so với đêm qua - khi các nhà đầu tư đồng loạt chốt lời sau đợt tăng giá kỷ lục.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC giảm mạnh 3,8 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá bán vàng 4 triệu đồng, xuống 153 triệu đồng, trong khi giá bán ra giảm 3 triệu đồng, còn 158 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 1,5 triệu đồng chiều mua vào, còn 153 triệu đồng, bán ra giảm 1,8 triệu đồng, còn 154,2 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng… Chỉ vài ngày qua, vàng miếng SJC đã giảm tổng cộng 5,5 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC giảm mạnh giá vàng nhẫn 5 triệu đồng/lượng, mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 150,6 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng nhẫn giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, thị trường vàng thế giới chứng kiến phiên giảm giá sâu nhất trong nhiều tháng qua, khi các nhà đầu tư đồng loạt chốt lời sau đợt tăng giá kỷ lục.

Giá vàng hôm nay lúc 6 giờ ngày 30/12 (giờ Việt Nam) rơi xuống mức 4.333 USD/ounce - giảm mạnh tới 217 USD so với đỉnh cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.550 USD/ounce.

Đợt giảm giá này được các nhà đầu tư xem là hiển nhiên vì từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 70%. Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực, sức mua từ ngân hàng trung ương toàn cầu và kỳ vọng FED tiếp tục cắt giảm lãi suất năm 2026.

Giới phân tích nhận định mức giá hiện tại của vàng sẽ trở thành đáy phản ứng mới. Do đó, diễn biến trong 2 ngày giao dịch cuối cùng của năm 2025 (30 và 31-12) sẽ mang tính quyết định, định hình hướng đi của giá vàng trong những tuần đầu năm 2026.

Trên các thị trường tài chính quốc tế khác, chỉ số đô la Mỹ nhích nhẹ lên, giá dầu thô tăng và giao dịch quanh mức 59 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở 4,1% cũng tác động đến giá vàng hôm nay.

