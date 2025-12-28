Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 28/12/2025 giá vàng nhảy vọt lên mức kỷ lục mới và ghi nhận mức tăng cao sau một tuần.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 28/12, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 157,7 triệu đồng/lượng và bán ra 159,7 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng sau một tuần. Đáng chú ý, vàng miếng SJC đã lập kỷ lục mới khi bán ra 159,8 triệu đồng/lượng trong tuần và hiện tại chỉ giảm nhẹ từ mức đỉnh này.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 153,1 triệu đồng, bán ra 156,1 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng sau một tuần. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh 4,7 triệu đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn lên 156,9 triệu đồng, bán ra 159,9 triệu đồng. Đặc biệt, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu bán ra đã vượt mặt vàng miếng SJC. Đây cũng là đơn vị có giá mua bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Giá vàng nhẫn vượt mặt vàng SJC. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, chốt tuần giao dịch, giá vàng thế giới đứng ở mức 4.339 USD/ounce, tăng gần 200 USD/ounce so với cuối tuần trước, tương đương mức tăng khoảng 6,4 triệu đồng mỗi lượng quy đổi. So với thị trường trong nước, giá vàng thế giới đang tăng nhanh hơn, song chênh lệch vẫn duy trì ở mức cao.

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục điều chỉnh dự báo giá vàng. Ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá vàng có thể lên tới 4.900 USD/ounce vào cuối quý IV-2026.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng đưa ra kịch bản thận trọng hơn khi cho rằng ngay trong quý I năm tới, giá vàng có thể điều chỉnh về quanh 4.200 USD/ounce, giảm hơn 300 USD/ounce so với hiện tại. Dự báo này gây bất ngờ, bởi trước đó, nhiều ý kiến cho rằng vàng sẽ duy trì xu hướng tăng sau chuỗi lập đỉnh liên tiếp.

Theo các chuyên gia của Goldman Sachs, động lực chính hỗ trợ giá vàng trong năm 2026 đến từ nhu cầu mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương. Dự kiến, lượng vàng mua ròng của khối này có thể đạt bình quân khoảng 70 tấn mỗi tháng, duy trì ở mức cao kỷ lục.

