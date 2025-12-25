Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

25/12/2025

Hôm nay, ngày 25/12/2025, giá vàng trong nước tiếp tục giảm so với mức kỷ lục trước đó khi thị trường thế giới đi xuống.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 25/12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 156,8 triệu đồng/lượng, bán ra 158,8 triệu đồng, giảm 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tổng cộng, so với mức cao kỷ lục của một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 1 triệu đồng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại các công ty hầu như đồng loạt đứng yên nhưng cũng đã mất gần 1 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh cao trước đó. Hiện SJC mua vàng nhẫn 152,6 triệu đồng, bán ra 155,6 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 154 triệu đồng, bán ra 157 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 155,5 triệu đồng và bán ra 158,5 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tiếp tục được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời - Ảnh 1
Vàng SJC trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 25/12, giá vàng hôm nay tạm dừng tại mức 4.480 USD/ounce, giảm khoảng 45 USD so với đỉnh kỷ lục 4.525 USD/ounce đạt được trong phiên giao dịch đêm qua. Hợp đồng vàng tương lai tháng 2 cũng điều chỉnh giảm hơn 12 USD, xuống còn khoảng 4.494 USD/ounce.

Dù vậy, vàng vẫn duy trì ở mức giá cao ngất ngưỡng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ và bất ổn địa chính trị kéo dài. Áp lực chốt lời xuất hiện khi một số nhà đầu tư lo ngại "FOMO" (sợ bỏ lỡ cơ hội) và rủi ro mua vào ở mức giá cao.

Năm 2025 đánh dấu một trong những năm tăng giá mạnh nhất lịch sử của vàng, với mức tăng hơn 70%. Các yếu tố chính thúc đẩy bao gồm sức mua từ ngân hàng trung ương toàn cầu, các quỹ đầu tư vàng, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt liên quan đến việc Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela và các khu vực khác.

Giới phân tích nhận định, dù giá vàng có thể tiếp tục biến động ngắn hạn do thanh khoản thấp dịp lễ Giáng sinh, xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ bất ổn toàn cầu và lạm phát tiềm ẩn. Nhà đầu tư được khuyến cáo theo dõi sát sao các diễn biến địa chính trị, chính sách tiền tệ của Mỹ để tránh rủi ro "chơi với vàng" ở mức giá cao hiện tại.

