Giá vàng hôm nay, ngày 22/12/2025: Vừa mở cửa đã tăng rất mạnh, SJC vượt mức 157 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 22/12/2025, giá vàng thế giới tăng hàng chục USD/ounce khi mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, SJC trong nước tăng cao lên kỷ lục.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 155,2 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng, trở lại mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ vài phút sau, Công ty SJC giảm mỗi lượng 100.000 đồng, xuống 155,1 triệu đồng, bán ra 157,1 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng mỗi lượng vàng miếng SJC 600.000 đồng, mua vào 156 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng mỗi lượng vàng miếng 500.000 đồng, mua vào lên 1551, triệu đồng, bán ra 157,1 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 155,1 triệu đồng, bán ra 157,1 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 150,8 triệu đồng, bán ra 153,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng…

Giá vàng SJC trong nước vượt mức 157 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 22/12, giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 4.365 USD/ounce, tăng tới 26 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Giá vàng hôm nay tăng tiếp bất chấp đã có chuỗi đi lên liên tục tuần qua, đang cách mốc đỉnh 4.380 USD/ounce chỉ khoảng 15 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm, đang trên đà đạt mức tăng hằng năm mạnh nhất kể từ năm 1979, được thúc đẩy bởi các hoạt động mua vào mạnh mẽ của ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, nhu cầu trú ẩn an toàn...

Dự báo giá vàng trong tuần cuối năm, một số chuyên gia cho rằng trong bối cảnh lãi suất thực có xu hướng giảm, USD suy yếu và rủi ro địa chính trị còn tiềm ẩn, vàng tiếp tục được hỗ trợ mạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-22122025-vua-mo-cua-a-tang-rat-manh-sjc-vuot-muc-157-trieu-ongluong-749071.html