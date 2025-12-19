Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Hôm nay, ngày 19/12/2025 giá vàng thế giới biến động mạnh khi vừa tăng vọt lại bất ngờ lao dốc khi lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, chứng khoán quốc tế xanh sàn… Trong nước giá vàng không thay đổi nhưng người mua vẫn lỗ ngay 3 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 19/12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được giữ nguyên chiều mua vào 154,4 triệu đồng/lượng, bán ra 156,4 triệu đồng như hôm qua. Cùng lúc, vàng nhẫn tại SJC cũng đứng yên khi tiếp tục mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 153,3 triệu đồng. Hiện chênh lệch giữa giá mua bán vàng nhẫn SJC tăng lên 3 triệu đồng/lượng như các công ty khác thay vì chỉ 2,5 triệu đồng như tuần trước.

Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) duy trì giá mua vàng nhẫn 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng… Như vậy, dù vàng đứng yên nhưng người mua vàng nhẫn bị lỗ ngay 3 triệu đồng một lượng.

Dù vàng đứng yên nhưng người mua vàng nhẫn bị lỗ ngay 3 triệu đồng một lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm qua, giá vàng thế giới có lúc lao lên 4.374 USD/ounce. Thế nhưng ngay sau đó, nhà đầu tư đã ồ ạt bán ra. Đến 6 giờ ngày 19/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay xuống còn 4.333 USD/ounce.

Nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng tăng ban đầu là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2025 của Mỹ. Báo cáo này cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái – mức thấp nhất kể từ tháng 7 và thấp hơn dự báo 3,1%.

Các chuyên gia nhận định báo cáo này có thể làm cho thị trường gia tăng kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất thêm trong tương lai. Đây là yếu tố tích cực cho kim loại quý như vàng, đồng thời gây áp lực giảm giá lên đồng USD, có lợi cho thị trường vàng.

Bù lại, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Các chỉ số chính như S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ dữ liệu lạm phát tích cực và kỳ vọng kinh tế ổn định. Nhà đầu tư đã bán vàng, chuyển dòng tiền sang cổ phiếu, khiến giá vàng thế giới suy yếu vào cuối phiên.

