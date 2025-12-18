Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 18/12/2025 12:04

Khuya 17/12, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chùa Kỳ Quang 2.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 21 giờ tối 17/12, khói lửa bất ngờ bùng lên từ khu vực bên trong Chùa Kỳ Quang 2, nằm trong hẻm đường Lê Hoàng Phái (phường Gò Vấp).

Phát hiện đám cháy, những người có mặt trong chùa lập tức hô hoán, kêu cứu, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy xuất phát từ khu vực để dầu đèn nên việc dập lửa ban đầu gặp nhiều khó khăn, nguy cơ cháy lan cao.

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 1
Đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực để đèn dầu và được dập tắt sau đó - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 15 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường.

 

Sau ít phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng tiến hành cắt điện khu vực và phong tỏa hiện trường tạm thời phục vụ công tác xử lý, điều tra.

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 2
Đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực để đèn dầu và được dập tắt sau đó - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo đại diện nhà chùa, vụ cháy chỉ gây thiệt hại nhỏ về vật chất, không có người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chùa Kỳ Quang 2 nằm trong hẻm đường Lê Hoàng Phái, phường Gò Vấp, TPHCM. Đây là cơ sở tôn giáo gắn với nhiều hoạt động từ thiện, chăm sóc trẻ mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 bé gái tử vong bên bờ sông

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 bé gái tử vong bên bờ sông

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân hai bé gái tử vong bên bờ một tuyến sông trên địa bàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy chùa Kỳ Quang cháy chùa tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, tài xế lái ô tô bỏ chạy

Gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, tài xế lái ô tô bỏ chạy

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 bé gái tử vong bên bờ sông

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 bé gái tử vong bên bờ sông

Bàng hoàng phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng

Bàng hoàng phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng

Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, cột khói cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ

Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, cột khói cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ

Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM): 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM): 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây