Khuya 17/12, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chùa Kỳ Quang 2.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 21 giờ tối 17/12, khói lửa bất ngờ bùng lên từ khu vực bên trong Chùa Kỳ Quang 2, nằm trong hẻm đường Lê Hoàng Phái (phường Gò Vấp).

Phát hiện đám cháy, những người có mặt trong chùa lập tức hô hoán, kêu cứu, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy xuất phát từ khu vực để dầu đèn nên việc dập lửa ban đầu gặp nhiều khó khăn, nguy cơ cháy lan cao.

Đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực để đèn dầu và được dập tắt sau đó - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 15 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường.

Sau ít phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng tiến hành cắt điện khu vực và phong tỏa hiện trường tạm thời phục vụ công tác xử lý, điều tra.

Đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực để đèn dầu và được dập tắt sau đó - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo đại diện nhà chùa, vụ cháy chỉ gây thiệt hại nhỏ về vật chất, không có người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chùa Kỳ Quang 2 nằm trong hẻm đường Lê Hoàng Phái, phường Gò Vấp, TPHCM. Đây là cơ sở tôn giáo gắn với nhiều hoạt động từ thiện, chăm sóc trẻ mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 bé gái tử vong bên bờ sông Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân hai bé gái tử vong bên bờ một tuyến sông trên địa bàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-chua-ky-quang-2-o-tphcm-nhieu-nguoi-hoang-loan-thao-chay-748825.html