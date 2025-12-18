Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h47 tối 17/12 trên đường Láng (phường Đống Đa, Hà Nội) giữa 3 phương tiện gồm xe tải, ô tô con và xe máy.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 21h47 ngày 17/12, trên đường Láng (phường Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 phương tiện gồm ô tô tải, ô tô con và xe máy.

Anh Phạm Tuấn Vũ (19 tuổi, quê ở Phú Thọ), người điều khiển xe máy mang biển số 28F1-226.XX bị ô tô con đâm trúng, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang đứng trước số nhà 412 đường Láng. Lúc này, anh thấy một ô tô tải đâm vào phía sau ô tô con mang BKS 89A-577.XX đang lưu thông theo chiều từ Láng – Ngã Tư Sở.

“Khi xảy ra va chạm mạnh, ô tô con lao qua dải phân cách giữa đường rồi đâm vào xe máy của tôi. Sau đó, ô tô con lùi lại và chạy thẳng theo hướng Láng Hạ”, anh Phạm Tuấn Vũ kể lại.

Tài xế ô tô con có biểu hiện choáng váng, mệt mỏi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chị Lê Thị Hoa (một người dân sống gần đó) cho biết, đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lớn nên chạy ra xem. Lúc này chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng sau khi đâm vào ô tô con đã rời đi theo hướng Ngã Tư Sở. Ô tô con 89A-577.XX thì chạy dọc đường Láng về đến nút giao Láng Hạ thì bị người dân chặn lại.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của ô tô con vương vãi khắp mặt đường, xe máy bị hư hỏng nặng. Nam tài xế điều khiển ô tô con có biểu hiện mệt mỏi.

Xe máy bị húc văng vào cột điện - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ khẩn trương xuống hiện trường phối hợp với Công an cơ sở làm nhiệm vụ, điều tiết giao thông, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ tai nạn giao thông liên hoàn đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

