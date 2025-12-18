Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18h ngày 17/12 tại công trình cải tạo Nhà thi đấu Phú Thọ, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP.HCM.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều ngày 17/12, nhóm công nhân đang thi công trên giàn giáo trong sân vận động Nhà thi đấu Phú Thọ, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ (TP.HCM) thì bất ngờ giàn giáo sập.

Nhóm công nhân ngã xuống, một công nhân tử vong tại chỗ. Một số công nhân khác bị thương, trong đó có một công nhân bị thương nặng.

Khu vực xảy ra sự cố sập giàn giáo ở Nhà thi đấu Phú Thọ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều xe chuyên dụng đến hỗ trợ cứu nạn, đưa những người bị thương ra ngoài.

Ngay sau đó, xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng có mặt chuyển những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Đến 0h, thi thể nam công nhân tử vong được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Xe cứu thương chở thi thể nạn nhân tử vong về nhà xác để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng điều xe cứu thương đến hiện trường, ghi nhận một trường hợp tử vong đã bàn giao cho công an và một trường hợp bị đa chấn thương, gãy xương cẳng chân trái. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để được điều trị kịp thời.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

