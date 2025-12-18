Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm

Sao quốc tế 18/12/2025 11:00

Song Quỹ từng tạo cú “đảo chiều” ngoạn mục cuối năm nhờ chiến lược kích nhiệt bài bản, tận dụng sức hút sẵn có của Ngu Thư Hân cùng việc tung liền 6 tập đầu chứa nhiều cảnh cao trào, khiến khán giả bị cuốn ngay từ phút đầu. Nhưng ngay sau đó, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội.

Thời gian gần đây, chủ đề liên quan đến bộ phim Song Quỹ nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả, nhưng chủ yếu là mang yếu tố tiêu cực. Từng gây sự chú ý nhờ chiến lược phát hành dồn dập cùng sức hút sẵn có của Ngu Thư Hân, song hiệu ứng này không kéo dài lâu khi những tranh cãi liên tiếp bùng nổ chỉ sau vài tập phát sóng, chủ yếu liên quan đến diễn xuất của nữ chính.

Mới đây, MXH có 1 phen "sốc óc" khi hình ảnh khoả thân của Ngu Thư Hân bị rò rỉ trên khắp trang thông tin. Cụ thể, hình ảnh chất lượng thấp được cho là cảnh nóng giữa Ngu Thu Hân và Hà Dữ trong Song Quỹ. Dù mờ nhoè nhưng dễ thấy, cả 2 gần như không mặc gì, để lộ tấm lưng trần của một người con gái - trong hoàn cảnh này chỉ có thể là Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm - Ảnh 1Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm - Ảnh 2

Đáng chú ý, sự việc xảy ra trong bối cảnh Song Quỹ vốn đã vướng nhiều ồn ào liên quan tới Ngu Thư Hân, khiến làn sóng chỉ trích càng bị đẩy lên cao trào. Thay vì bàn luận về nội dung hay diễn biến phim, dư luận lại tiếp tục xoáy sâu vào đời tư và hình ảnh cá nhân của nữ chính, tạo nên bầu không khí tiêu cực bao trùm dự án.

Hiện phía đoàn phim và đại diện của Ngu Thư Hân vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, song vụ việc được dự đoán sẽ còn gây nhiều hệ lụy, không chỉ với hình ảnh của nữ diễn viên mà còn với hành trình phát sóng tiếp theo của Song Quỹ.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả bênh vực và cho rằng hai nhân vật chính không phải anh em ruột nên việc họ yêu nhau là bình thường.

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm - Ảnh 3

Diễn xuất của Ngu Thư Hân tiếp tục là tâm điểm chỉ trích khi nhiều khán giả cho rằng cô vẫn giữ nguyên phong cách “em gái ngọt ngào” quen thuộc từ các show giải trí, thiếu sự điều chỉnh cho vai diễn. Trong khi đó, sự kết hợp giữa Ngu Thư Hân và Hà Dữ bị đánh giá là thiếu phản ứng hóa học, khiến mạch cảm xúc tình cảm trở nên nhạt nhòa. Một số bình luận cho rằng sự “làm duyên” quá mức của nữ chính và hình ảnh phong trần có phần gồng gánh của nam chính tạo nên cảm giác lệch tông.

Ngoài nội dung và diễn xuất, “Song quỹ” còn bị phê bình về nhịp phim và kỹ thuật sản xuất. Với thời lượng dài, nhiều tập phim bị nhận xét là lê thê, nhồi nhét tình tiết thừa. Các cảnh hành động như quyền Anh chui hay đua xe chợ đen cũng bị đánh giá là sơ sài, thiếu đầu tư.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng lan rộng, có thể thấy danh tiếng Ngu Thư Hân đang bị sụt giảm nghiêm trọng.

Ngoài diễn xuất, nội dung “Song Quỹ” cũng khiến khán giả không khỏi khó chịu khi xoay quanh mối quan hệ tình cảm mập mờ giữa hai nhân vật từng sống với nhau dưới danh nghĩa “anh em”.

