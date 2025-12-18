'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y thu nhập như thế nào ra sao?

Cúc Tịnh Y, 31 tuổi, và công ty giải trí Star48 Culture tố cáo nhau vi phạm hợp đồng về quản lý nghệ sĩ.

Cúc Tịnh Y, 31 tuổi, và công ty giải trí Star48 Culture tố cáo nhau vi phạm hợp đồng về quản lý nghệ sĩ. Theo phía diễn viên, cô ký hợp đồng với Star48 Culture từ năm 2013, thời hạn đến ngày 6/6/2024. Trong thời gian này, công ty nhiều lần không thực hiện đúng điều khoản cam kết, nhiều lần giả mạo chữ ký của cô, làm các hợp đồng giả để che giấu thù lao thật nhằm chiếm đoạt những khoản tiền vốn thuộc về cô.

 

Trước cáo buộc của Cúc Tịnh Y, hôm 16/12, Star48 Culture đăng thông cáo cho biết từ năm 2013 tới tháng 5/2024, công ty chi trả cho Cúc Tịnh Y tổng số tiền trước thuế xấp xỉ 140 triệu nhân dân tệ (19,9 triệu USD). Họ đã gửi các chứng từ liên quan, có chữ ký của Cúc Tịnh Y, lên tòa án làm bằng chứng.

Ngoài khoản tiền trên, mỗi tháng, công ty chuyển khoản mức lương cố định cho Cúc Tịnh Y là 250.000 nhân dân tệ (35.500 USD, tương đương 935 triệu đồng). Họ bố trí tài xế riêng, thuê căn hộ cao cấp rộng 155 mét vuông tại Thượng Hải cho diễn viên ở. Sau đó theo yêu cầu của Cúc Tịnh Y, công ty thuê căn hộ rộng hơn để cô và trợ lý sinh sống. Ngoài ra, phía đơn vị quản lý chi trả nhiều khoản chi tiêu cá nhân, chi phí du lịch cho Cúc Tịnh Y và bạn của cô.

Công ty cho biết hợp đồng đôi bên thời hạn đến năm 2033, họ có quyền tiếp tục quản lý công việc của diễn viên, những bên khác sử dụng hình ảnh, tên tuổi Cúc Tịnh Y mà không thông qua Star48 Culture là vi phạm pháp luật. Trong hợp đồng, đơn vị độc quyền quản lý, sử dụng tên tuổi, hình ảnh, giọng nói của Cúc Tịnh Y.

Sau khi Star48 Culture công bố mức thu nhập 140 triệu tệ, phía Cúc Tịnh Y nói đây là "con số kết toán", bao gồm chi phí vận hành công ty quản lý, không hoàn toàn thuộc về riêng diễn viên.

Cụm từ khóa "Thù lao của Cúc Tịnh Y" trở thành chủ đề gây chú ý nhất mạng xã hội Weibo, thu hút hàng trăm nghìn bình luận. Khán giả viết: "Vậy cô ấy cần nộp bao nhiêu thuế?", "Thù lao này có tương xứng với năng lực của Cúc Tịnh Y không?", "Vào showbiz kiếm nhiều tiền như thế, thảo nào người ta chen chân vào bằng được", "Thu nhập cao so với người bình thường, thấp trong giới sao", "Quan trọng là thu nhập cần tương xứng với giá trị thương mại mà cô ấy tạo ra, mọi việc chờ phán quyết của tòa án".

Cúc Tịnh Y thuộc nhóm sao nữ nổi bật nhất làng phim Trung Quốc hiện nay. Cô gia nhập làng giải trí năm 2013 qua vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng SNH48. Truyền thông Nhật Bản từng gọi Tịnh Y là "Mỹ nữ 4.000 năm mới gặp", sau đó được nhiều tờ báo Hoa ngữ dùng lại, dấy lên tranh cãi. Fan của Cúc Tịnh Y khen cô xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo, nhưng cũng có nhiều người cho rằng nhan sắc diễn viên không nổi bật ở làng giải trí.

Ngoài ca hát, Tịnh Y đóng các phim Cửu Châu thiên không thành, Vân Tịch truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Hiên viên kiếm: Hán chi vân, Tiên kiếm kỳ hiệp 4. Năm nay, người đẹp ghi hình phim cổ trang Nguyệt lân ỷ kỷ.

