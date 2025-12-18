Đúng 3 ngày 18, 19 và 20/12: 3 con giáp có lộc kinh doanh, phú quý gõ cửa, buôn bán giàu sụ, rót tiền vào đâu cũng trúng đậm

Đúng 3 ngày 18, 19 và 20/12, Chính Ấn chiếu mệnh giúp Sửu tỉnh táo hơn trong mọi quyết định của bản thân khi đi làm. Trong công việc, kế hoạch tiến triển theo những tính toán từ trước. Dù có gặp khúc mắc cũng sẽ nhanh chóng tìm ra lối thoát, phá vỡ thế bế tắc.

Con giáp này nhanh và biết nắm bắt thời cơ, quảng giao, khéo léo lại có quý nhân giúp nên dễ dàng có mối kiếm tiền và làm ăn ngon. Nhiều người cần phải hạn chế mua sắm đồ đạc linh tinh trên mạng vì rất lãng phí, có nhiều món đồ bạn còn không dùng đến.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 3 ngày 18, 19 và 20/12, được Tam Hợp trợ vận, người tuổi Thìn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Thậm chí những việc tưởng chừng sẽ bế tắc cũng được bạn giải quyết trong chớp nhoáng. Với người làm kinh tế, bạn có thể tranh thủ mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác trong thời điểm này. Bạn có cơ hội kí kết được những mối làm ăn triển vọng, có thể đem tiền về đầy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ khắc Thủy nhắc nhở con giáp này nên dành thời gian quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Đừng quá mải mê với công việc hay đời sống cá nhân mà khiến cho mối quan hệ của hai người thêm xa cách.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 3 ngày 18, 19 và 20/12, được Tam Hội ủng hộ, vận quý nhân của người tuổi Hợi trong ngày này cao hơn hẳn. Bản mệnh có thể nhận được sự trợ giúp từ đồng nghiệp, giúp công việc được trôi chảy hơn. Các mối quan hệ xã giao trong ngày này cũng trở nên hài hòa, có thể tận dụng cơ hội hợp tác triển khai các dự án mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sự xuất hiện của Thương Quan nhắc nhở con giáp này phải thật cẩn thận với tiền bạc. Đừng nhìn thấy cái lợi trước mắt mà đưa ra quyết định vội vàng. Sự liều lĩnh lúc này có khiến bạn phải trả giá đắt về sau.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!