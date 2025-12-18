Chồng chăm cây táo 'kỹ hơn chăm con', tôi bí mật đào gốc lên thì 'chết lặng' thấy bọc nilon chứa đầy thứ này

Tâm sự 18/12/2025 22:37

Lúc em chuẩn bị sinh con, chồng hào hứng đòi vào phòng để xem vợ sinh nở thế nào. Anh còn bảo đã xem hết các video trên mạng rồi, chuyện sinh đẻ cũng đơn giản, không có gì phải sợ.

Em không biết phải làm thế nào mới trị được lão chồng nữa các chị ạ. Dù gì thì năm nay anh ấy cũng gần 30 rồi, vậy mà tính khí lúc nào cũng như trẻ con.

Vợ chồng em cưới nhau được hơn một năm rồi, bọn em vừa chào đón cậu con trai đầu lòng. Nhắc đến chồng, em lại thấy nẫu ruột. Người ta thì chững chạc, lo cho vợ con. Còn chồng em thì chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Còn nhớ hồi em mới mang thai, đọc trên mạng thấy người ta nói ăn cháo cá sẽ bổ cho em bé. Em nhờ chồng nấu, nào ngờ cháo chưa bưng lên đã phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Bởi chồng em chỉ nấu cháo trắng rồi lại luộc cá bỏ vào.

Lúc em chuẩn bị sinh con, chồng hào hứng đòi vào phòng để xem vợ sinh nở thế nào. Anh còn bảo đã xem hết các video trên mạng rồi, chuyện sinh đẻ cũng đơn giản, không có gì phải sợ. Thế mà vợ chưa nở hết 10 phân, chồng em đã trố mắt vào nhìn. Kết quả là lăn ra ngất các chị ạ. Bác sĩ vừa đỡ đẻ cho em, vừa phải kêu người vào đưa chồng em đi cấp cứu. Đến lúc tỉnh dậy, nhìn thấy em, mặt chồng vẫn còn hốt hoảng.

Chồng chăm cây táo 'kỹ hơn chăm con', tôi bí mật đào gốc lên thì 'chết lặng' thấy bọc nilon chứa đầy thứ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi có con, chồng em cũng phụ chăm con nhưng lóng ngóng lắm. Dạo này anh còn có biểu hiện rất lạ, đó là mua một cây táo ở đâu về trồng, rồi tối nào cũng ra tưới nước, ở ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi vào. Em là phụ nữ nên cũng sinh nghi.

Hôm qua chồng vừa đi làm, em liền ru con ngủ rồi ra kiểm tra cây táo. Không ngờ phát hiện một bọc nilon ở trong, em đến đi đếm lại thì thấy có 5 triệu ở đó các chị ạ. Tối về, phát hiện cây táo không còn bọc tiền, chồng em gào lên hỏi.

Lúc ấy mới lộ ra bí mật, đó là số tiền chồng em để dành mua máy chơi game. Càng nghe chồng nói, em càng thấy giận. Có vợ con rồi mà anh vẫn còn ham những trò của thanh niên. Các chị tư vấn giúp em với, có cách nào để chồng trưởng thành hơn không ạ?

vừa rời tòa với tờ giấy ly hôn, đêm muộn tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi 'gào thét' vì sự thật quá đau lòng

vừa rời tòa với tờ giấy ly hôn, đêm muộn tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi 'gào thét' vì sự thật quá đau lòng

Vậy mà cách đây 1 tháng, Thành lại chủ động nói lời ly hôn. Anh bảo bản thân đã qua lại với thư ký. Hai người dự định sẽ tiến tới hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lấy đại anh thợ xây vì chán đời, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi anh tiết lộ danh tính thật phía sau hộp vàng khủng

Lấy đại anh thợ xây vì chán đời, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi anh tiết lộ danh tính thật phía sau hộp vàng khủng

Tâm sự 31 phút trước
Mừng thọ mẹ chồng 5 triệu kèm một câu nói 'nhẹ như lông hồng', tôi khiến bà 'tái mét' phải trả lại tiền ngay lập tức

Mừng thọ mẹ chồng 5 triệu kèm một câu nói 'nhẹ như lông hồng', tôi khiến bà 'tái mét' phải trả lại tiền ngay lập tức

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Chồng chăm cây táo 'kỹ hơn chăm con', tôi bí mật đào gốc lên thì 'chết lặng' thấy bọc nilon chứa đầy thứ này

Chồng chăm cây táo 'kỹ hơn chăm con', tôi bí mật đào gốc lên thì 'chết lặng' thấy bọc nilon chứa đầy thứ này

Tâm sự 55 phút trước
vừa rời tòa với tờ giấy ly hôn, đêm muộn tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi 'gào thét' vì sự thật quá đau lòng

vừa rời tòa với tờ giấy ly hôn, đêm muộn tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi 'gào thét' vì sự thật quá đau lòng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Màn 'bật lại' con rể đỉnh cao của bố vợ khiến tôi 'mất cả chì lẫn chài' chỉ vì một phát ngôn ngông cuồng

Màn 'bật lại' con rể đỉnh cao của bố vợ khiến tôi 'mất cả chì lẫn chài' chỉ vì một phát ngôn ngông cuồng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt

Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

vừa rời tòa với tờ giấy ly hôn, đêm muộn tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi 'gào thét' vì sự thật quá đau lòng

vừa rời tòa với tờ giấy ly hôn, đêm muộn tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi 'gào thét' vì sự thật quá đau lòng

Màn 'bật lại' con rể đỉnh cao của bố vợ khiến tôi 'mất cả chì lẫn chài' chỉ vì một phát ngôn ngông cuồng

Màn 'bật lại' con rể đỉnh cao của bố vợ khiến tôi 'mất cả chì lẫn chài' chỉ vì một phát ngôn ngông cuồng

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt

Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt