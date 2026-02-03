Thông tin MỚI vụ cặp đôi giật điện thoại người khuyết tật, dẫn đến tử vong

Đời sống 03/02/2026 17:09

Giật điện thoại của một phụ người khuyết tật, cặp đôi ở Tây Ninh bị tòa tuyên phạt tổng cộng 9 năm tù.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, TAND khu vực 1 - Tây Ninh vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) 5 năm tù; bị cáo Thị Trúc (33 tuổi, quê tỉnh An Giang) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản. Vụ án từng gây xôn xao dư luận khi hai bị cáo đã ra tay cướp giật tài sản của nạn nhân là người khuyết tật.

Thông tin MỚI vụ cặp đôi giật điện thoại người khuyết tật, dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Cặp đôi giật điện thoại người khuyết tật ở Tây Ninh lãnh 9 năm tù - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dựa vào cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21/9/2025, tại sạp bán thịt heo và rau củ quả trước nhà số 4, khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, chị NTTT đang ngồi xem điện thoại. Chị T là người bị liệt, tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ.

Thời điểm này, Nguyễn Tiến Đạt điều khiển xe mô tô chở Trúc đến gần, giả vờ hỏi mua trái cây. Khi chị T vừa trả lời, cả hai bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại di động trên tay nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi cướp giật được tài sản, Đạt chở Trúc đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Long An (Tây Ninh) để cầm cố chiếc điện thoại, lấy số tiền 500.000 đồng. Đến ngày hôm sau, Đạt tiếp tục rủ Trúc đến khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tìm tài sản trộm cắp, tuy nhiên Trúc không đồng ý nên Đạt bỏ đi.

Thông tin MỚI vụ cặp đôi giật điện thoại người khuyết tật, dẫn đến tử vong - Ảnh 2
Giả vờ mua hàng, đôi nam nữ giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình phát hiện chị T đã tử vong tại phòng ngủ. Tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét và tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Tiến Đạt cùng Thị Trúc để phục vụ điều tra.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản và quyền lợi của người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận. Mức án được tuyên nhằm răn đe, phòng ngừa chung đối với các hành vi coi thường pháp luật, lợi dụng hoàn cảnh của người khuyết tật để trục lợi.

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển sau khi ăn cưới

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển sau khi ăn cưới

Sau khi đi ăn cưới về, ông H. ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   giật điện thoại tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Vừa được khánh thành, bức tượng Từ Hy Viên bị khán giả nhận xét 'không hề giống'

Vừa được khánh thành, bức tượng Từ Hy Viên bị khán giả nhận xét 'không hề giống'

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
'Chị Thơ Nguyễn' thông báo sinh con, làm mẹ đơn thân ở tuổi 33

'Chị Thơ Nguyễn' thông báo sinh con, làm mẹ đơn thân ở tuổi 33

Tin tức giải trí 3 giờ 22 phút trước
3 con giáp vận trình như ý cát tường, chiêu tài đón lộc, đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 4/3/2026

3 con giáp vận trình như ý cát tường, chiêu tài đón lộc, đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 4/3/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Thông tin MỚI vụ cặp đôi giật điện thoại người khuyết tật, dẫn đến tử vong

Thông tin MỚI vụ cặp đôi giật điện thoại người khuyết tật, dẫn đến tử vong

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/2/2026), 3 con giáp khắp người dát vàng, đổi đời giàu to, may mắn trăm bề, Phú Quý chưa từng có

Tử vi 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/2/2026), 3 con giáp khắp người dát vàng, đổi đời giàu to, may mắn trăm bề, Phú Quý chưa từng có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển sau khi ăn cưới

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển sau khi ăn cưới

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Người đàn ông đi xe máy chạm trán hổ dữ ở giữa đường và pha xử lý thật đáng khen ngợi

Người đàn ông đi xe máy chạm trán hổ dữ ở giữa đường và pha xử lý thật đáng khen ngợi

Video 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển sau khi ăn cưới

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển sau khi ăn cưới

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong thương tâm

Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong thương tâm

Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Phát hiện thi thể người dưới mương trong nhà máy xử lý nước thải ở Hà Nội

Phát hiện thi thể người dưới mương trong nhà máy xử lý nước thải ở Hà Nội

Huế: Va chạm với xe máy cày, 2 chị em tử vong thương tâm khi trên đường đi học về

Huế: Va chạm với xe máy cày, 2 chị em tử vong thương tâm khi trên đường đi học về