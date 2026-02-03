Giật điện thoại của một phụ người khuyết tật, cặp đôi ở Tây Ninh bị tòa tuyên phạt tổng cộng 9 năm tù.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, TAND khu vực 1 - Tây Ninh vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) 5 năm tù; bị cáo Thị Trúc (33 tuổi, quê tỉnh An Giang) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản. Vụ án từng gây xôn xao dư luận khi hai bị cáo đã ra tay cướp giật tài sản của nạn nhân là người khuyết tật. Cặp đôi giật điện thoại người khuyết tật ở Tây Ninh lãnh 9 năm tù - Ảnh: Báo Người Lao Động Dựa vào cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21/9/2025, tại sạp bán thịt heo và rau củ quả trước nhà số 4, khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, chị NTTT đang ngồi xem điện thoại. Chị T là người bị liệt, tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ.

Thời điểm này, Nguyễn Tiến Đạt điều khiển xe mô tô chở Trúc đến gần, giả vờ hỏi mua trái cây. Khi chị T vừa trả lời, cả hai bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại di động trên tay nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi cướp giật được tài sản, Đạt chở Trúc đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Long An (Tây Ninh) để cầm cố chiếc điện thoại, lấy số tiền 500.000 đồng. Đến ngày hôm sau, Đạt tiếp tục rủ Trúc đến khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tìm tài sản trộm cắp, tuy nhiên Trúc không đồng ý nên Đạt bỏ đi.

Giả vờ mua hàng, đôi nam nữ giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình phát hiện chị T đã tử vong tại phòng ngủ. Tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét và tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Tiến Đạt cùng Thị Trúc để phục vụ điều tra. Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản và quyền lợi của người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận. Mức án được tuyên nhằm răn đe, phòng ngừa chung đối với các hành vi coi thường pháp luật, lợi dụng hoàn cảnh của người khuyết tật để trục lợi.

