Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Đời sống 03/02/2026 15:13

Ngày 3/2, một lãnh đạo UBND xã Khánh Bình cho biết, qua xác minh ban đầu bé gái 12 tuổi bị chị họ cùng tuổi dùng dao cắt giấy rạch nhiều vết trên người. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé.

Theo thông tin từ VnExpress, lãnh đạo UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) xác nhận cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc vào ngày 3/2. Nạn nhân là em T.T.N., học sinh Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc.

Cụ thể, giáo viên phát hiện em N. đến trường với nhiều vết thương trên cơ thể. Nhà trường đã nhanh chóng kiểm tra và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát - Ảnh 1
Những vết thương trên cánh tay của bé gái - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa em N. và người chị họ. Người này đã sử dụng dao cắt giấy để gây thương tích cho nạn nhân.

Ông S. (ông nội em N.) cho biết cha mẹ cháu đã ly hôn từ nhiều năm trước. Em N. được mẹ ruột gửi cho gia đình bên ngoại nuôi dưỡng tại ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc.

Gia đình bên nội đã đón cháu về nhà tại ấp 6, xã Khánh Bình ngay sau khi nắm được sự việc. Hiện tại, một số vết thương trên cơ thể em N. vẫn chưa lành hẳn.

