Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng xin lỗi vì liên quan logo trang web cá độ

Hậu trường 03/02/2026 16:26

Vài ngày qua, loạt ảnh của Hoa hậu Tiểu Vy khi dự sự kiện giải đua MotoGP tại Malaysia được bàn luận trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc sự kiện này xuất hiện nhiều biểu tượng nhà cái trong khung hình. Dân mạng nghi ngờ hoa hậu quảng bá cho web cá độ.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện cùng Sĩ Thanh tại một sự kiện liên quan đến giải đua xe ở Malaysia. Đáng chú ý, trong bức ảnh 2 người đẹp chụp chung, khán giả phát hiện logo của một website cá độ. Nhiều ý kiến cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2018 tham gia quảng bá trang web cá độ trá hình. Sáng 3/2, Hoa hậu Tiểu Vy xin lỗi vì những hình ảnh liên quan đến trang web cá độ.

Cô viết trên trang cá nhân: "Ngay khi nhận được các góp ý, Vy đã chủ động rà soát và gỡ bỏ các hình ảnh liên quan. Vy xin chân thành nhận lỗi về sự thiếu cẩn trọng này và xem đây là bài học để bản thân hoàn thiện hơn trong quá trình hoạt động."

Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng xin lỗi vì liên quan logo trang web cá độ - Ảnh 1
Hoa hậu Tiểu Vy cùng Sĩ Thanh tại sự kiện

Trước những nghi vấn xoay quanh việc quảng bá trang web cá độ, Hoa hậu Tiểu Vy khẳng định sự việc xuất phát từ sơ suất ngoài mong muốn trong quá trình tham gia chụp ảnh tại khu vực chung của sự kiện.

Người đẹp khẳng định không hề tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động quảng bá hay hợp tác nào với website cá độ như những đồn đoán lan truyền.

Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng xin lỗi vì liên quan logo trang web cá độ - Ảnh 2
Hoa hậu Tiểu Vy khẳng định cô không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua MotoGP

Hoa hậu Tiểu Vy, tên thật là Trần Tiểu Vy, sinh năm 2000 ở Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Trải qua nhiều năm hoạt động trong showbiz, người đẹp sinh năm 2000 vẫn giữ được độ nhận diện cao, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn và trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều thương hiệu.

Sở hữu nhan sắc được ví như “gương mặt tỉ lệ vàng”, Tiểu Vy không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực thời trang mà còn mạnh dạn thử sức với điện ảnh.

Những năm gần đây, cô tham gia nhiều dự án phim như "Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái", "Mai" và "Bộ tứ báo thủ". Đặc biệt, vai nữ chính trong "Bộ tứ báo thủ" - bộ phim đạt doanh thu hơn 330 tỉ đồng dịp Tết 2025.

