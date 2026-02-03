Giá vàng hôm nay, ngày 3/2/2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 03/02/2026 09:14

Hôm nay, ngày 3/2/2026, giá vàng thế giới giảm nhưng trong nước vàng miếng SJC bật tăng 7.5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 7,5 triệu đồng/lượng, mua vào lên 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng 6,5 triệu đồng, lên 170,5 triệu đồng; chiều bán ra tăng 7,5 triệu đồng, lên 173,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 7,5 triệu đồng, mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng…

Dù bật tăng trở lại nhưng vàng miếng SJC hiện nay vẫn ghi nhận mức giảm 17,8 triệu đồng/lượng so với đỉnh lập được tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng ở mức 3 triệu đồng/lượng, cao hơn mức 2 triệu đồng/lượng trước đây.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 7,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 170 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 3/2/2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 3/2, giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.660 USD/ounce, giảm mạnh 225 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.885 USD/ounce,.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ và tâm lý chấp nhận rủi ro quay lại, khiến dòng tiền rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Đồng USD tăng giá mạnh mẽ, làm giảm sức hấp dẫn của vàng – vốn là tài sản định giá bằng USD và không sinh lãi. Giá dầu thô tương lai giảm mạnh, góp phần làm dịu áp lực lạm phát và giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro thông qua vàng.

Một diễn biến quan trọng khác ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vàng là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp theo, thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 5/2026.

Ông Warsh được đánh giá là người ủng hộ tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ, đồng thời có quan điểm thận trọng với các chính sách nới lỏng tiền tệ. Việc đề cử này được xem là tín hiệu tích cực về sự ổn định chính sách tiền tệ, giúp xoa dịu lo ngại về khả năng can thiệp chính trị vào FED.

Kết quả là đồng USD được hỗ trợ mạnh, góp phần đẩy giá vàng đi xuống khi nhà đầu tư chốt lời sau chuỗi tăng giá kéo dài.

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026 thị trường vàng tiếp biến động mạnh mẽ, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn mất hơn 22 triệu đồng/lượng theo đà lao dốc của giá thế giới.

