Gia đình tổ chức lễ tưởng niệm Hy Viên tại công viên nghĩa trang ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 2/2. DJ Koo, mẹ và em gái của Từ Hy Viên cùng gỡ màn che điêu khắc.

Vào ngày 2/2, lễ tưởng niệm cố diễn viên Từ Hy Viên diễn ra tại công viên nghĩa trang ở Đài Bắc, Đài Loan. Gia đình, đồng nghiệp quây quần để tưởng nhớ về người quá cố. DJ Koo, chồng Từ Hy Viên tạc tượng vợ trong dịp giỗ đầu.

Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ cố diễn viên khóc nức nở trước tượng con gái. Bà gục đầu vào vai DJ Koo. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra giữa cơn mưa lớn.

Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Dương Thừa Lâm, Choi Si Won và nhiều đồng nghiệp của Từ Hy Viên xúc động trong ngày giỗ đầu cố diễn viên. Kang Won Rae phải ngồi xe lăn do tai nạn giao thông và bị liệt nửa người vào năm 2000.

Một năm kể từ khi Từ Hy Viên qua đời đột ngột, DJ Koo không nguôi thương nhớ vợ. Anh thường xuyên đến mộ phần của Từ Hy Viên ở nghĩa trang Kim Bảo Sơn để tưởng nhớ cô. Nhiều lần nam DJ được bắt gặp khi ngồi trên chiếc ghế xếp giữa trời nắng và lặng lẽ nhìn vào một vật đang nắm trong tay. Anh để lộ vóc dáng tiều tụy thấy rõ, gương mặt buồn rầu, suy sụp.

Nam DJ cũng tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Anh hiện chưa có kế hoạch tái xuất, cho biết "chỉ khi nào chữa lành được nỗi đau trong lòng mới sẵn sàng tiếp tục công việc".

Từ Hy Viên (Đại S) qua đời ngày 2/2/2025 tại Tokyo (Nhật Bản), hưởng dương 48 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, nữ diễn viên không qua khỏi do viêm phổi biến chứng từ cúm trong thời gian đi du lịch cùng người thân dịp Tết Nguyên đán.

Từ Hy Viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan và châu Á, nổi tiếng nhất với vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình Vườn sao băng (2001). Thành công của tác phẩm đã đưa cô trở thành biểu tượng của một thế hệ khán giả, đồng thời góp phần tạo nên làn sóng phim thần tượng châu Á đầu thập niên 2000.

Chồng Từ Hy Viên từ chối quyền thừa kế 1/3 khối tài sản của vợ Đã gần một năm kể từ khi Từ Hy Viên (Đại S) qua đời, việc phân chia tài sản của cô cũng xuất hiện những tiến triển mới. Truyền thông Đài Loan đưa tin DJ Koo từ chối quyền thừa kế tài sản của vợ. Trong khi Uông Tiểu Phi (chồng cũ Từ Hy Viên) và gia đình cố diễn viên cũng sắp đạt được thỏa thuận hòa giải.

