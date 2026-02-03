Chồng tạc tượng Từ Hy Viên, mẹ ruột khóc ngất trước tượng con gái

Sao quốc tế 03/02/2026 08:15

Gia đình tổ chức lễ tưởng niệm Hy Viên tại công viên nghĩa trang ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 2/2. DJ Koo, mẹ và em gái của Từ Hy Viên cùng gỡ màn che điêu khắc.

Vào ngày 2/2, lễ tưởng niệm cố diễn viên Từ Hy Viên diễn ra tại công viên nghĩa trang ở Đài Bắc, Đài Loan. Gia đình, đồng nghiệp quây quần để tưởng nhớ về người quá cố. DJ Koo, chồng Từ Hy Viên tạc tượng vợ trong dịp giỗ đầu.

Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ cố diễn viên khóc nức nở trước tượng con gái. Bà gục đầu vào vai DJ Koo. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra giữa cơn mưa lớn.

Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Dương Thừa Lâm, Choi Si Won và nhiều đồng nghiệp của Từ Hy Viên xúc động trong ngày giỗ đầu cố diễn viên. Kang Won Rae phải ngồi xe lăn do tai nạn giao thông và bị liệt nửa người vào năm 2000.

Chồng tạc tượng Từ Hy Viên, mẹ ruột khóc ngất trước tượng con gái - Ảnh 1Chồng tạc tượng Từ Hy Viên, mẹ ruột khóc ngất trước tượng con gái - Ảnh 2

 

Một năm kể từ khi Từ Hy Viên qua đời đột ngột, DJ Koo không nguôi thương nhớ vợ. Anh thường xuyên đến mộ phần của Từ Hy Viên ở nghĩa trang Kim Bảo Sơn để tưởng nhớ cô. Nhiều lần nam DJ được bắt gặp khi ngồi trên chiếc ghế xếp giữa trời nắng và lặng lẽ nhìn vào một vật đang nắm trong tay. Anh để lộ vóc dáng tiều tụy thấy rõ, gương mặt buồn rầu, suy sụp.

Nam DJ cũng tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Anh hiện chưa có kế hoạch tái xuất, cho biết "chỉ khi nào chữa lành được nỗi đau trong lòng mới sẵn sàng tiếp tục công việc".

Chồng tạc tượng Từ Hy Viên, mẹ ruột khóc ngất trước tượng con gái - Ảnh 3

Từ Hy Viên (Đại S) qua đời ngày 2/2/2025 tại Tokyo (Nhật Bản), hưởng dương 48 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, nữ diễn viên không qua khỏi do viêm phổi biến chứng từ cúm trong thời gian đi du lịch cùng người thân dịp Tết Nguyên đán.

Từ Hy Viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan và châu Á, nổi tiếng nhất với vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình Vườn sao băng (2001). Thành công của tác phẩm đã đưa cô trở thành biểu tượng của một thế hệ khán giả, đồng thời góp phần tạo nên làn sóng phim thần tượng châu Á đầu thập niên 2000.

Chồng Từ Hy Viên từ chối quyền thừa kế 1/3 khối tài sản của vợ

Chồng Từ Hy Viên từ chối quyền thừa kế 1/3 khối tài sản của vợ

Đã gần một năm kể từ khi Từ Hy Viên (Đại S) qua đời, việc phân chia tài sản của cô cũng xuất hiện những tiến triển mới. Truyền thông Đài Loan đưa tin DJ Koo từ chối quyền thừa kế tài sản của vợ. Trong khi Uông Tiểu Phi (chồng cũ Từ Hy Viên) và gia đình cố diễn viên cũng sắp đạt được thỏa thuận hòa giải.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chồng Từ Hy Viên từ chối quyền thừa kế 1/3 khối tài sản của vợ

Chồng Từ Hy Viên từ chối quyền thừa kế 1/3 khối tài sản của vợ

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm

Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên

Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên

Chồng Hàn Quốc DJ Koo 'sẽ đón Giao thừa cùng gia đình Từ Hy Viên'

Chồng Hàn Quốc DJ Koo 'sẽ đón Giao thừa cùng gia đình Từ Hy Viên'

Từ Hy Đệ bất ngờ bật khóc khi 'năm mới đầu tiên vắng Từ Hy Viên'

Từ Hy Đệ bất ngờ bật khóc khi 'năm mới đầu tiên vắng Từ Hy Viên'

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h30 hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 20h30 hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Chồng tạc tượng Từ Hy Viên, mẹ ruột khóc ngất trước tượng con gái

Chồng tạc tượng Từ Hy Viên, mẹ ruột khóc ngất trước tượng con gái

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/2/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, Phát Tài Phát Lộc, sống trong Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/2/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, Phát Tài Phát Lộc, sống trong Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 3/2/2026, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 3/2/2026, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp càng làm càng lãi, hoan hỷ đón Lộc, vận khí tươi tốt, sở hữu khối tài sản bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp càng làm càng lãi, hoan hỷ đón Lộc, vận khí tươi tốt, sở hữu khối tài sản bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Tư 4/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 4/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Cặp vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết: Nạn nhân có nguy cơ phải cắt cụt chi

Cặp vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết: Nạn nhân có nguy cơ phải cắt cụt chi

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 3/2/2026, thời thế thay đổi, khổ tận cam lai, 3 con giáp nhận hồng phúc Trời ban, vạn sự bình yên, rước vàng thu bạc đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 3/2/2026, thời thế thay đổi, khổ tận cam lai, 3 con giáp nhận hồng phúc Trời ban, vạn sự bình yên, rước vàng thu bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Phim điện ảnh của Vương Hạc Đệ chưa chiếu đã bị phán 'thất bại', vấp tranh cãi dữ dội

Phim điện ảnh của Vương Hạc Đệ chưa chiếu đã bị phán 'thất bại', vấp tranh cãi dữ dội

Thành Long 'gây sốt' khi bất ngờ lập tài khoản mạng xã hội

Thành Long 'gây sốt' khi bất ngờ lập tài khoản mạng xã hội

Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang?

Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang?

'Chị đẹp' Vu Văn Văn ngất xỉu trên sân khấu, phải nhập viện khẩn cấp

'Chị đẹp' Vu Văn Văn ngất xỉu trên sân khấu, phải nhập viện khẩn cấp

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng