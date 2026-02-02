Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang?

 “Đường cung kỳ án” do Bạch Lộc và Vương Tinh Việt đóng chính sẽ chính thức phát sóng từ ngày 5/2. Phim được phát trên nền tảng Youku và trên kênh CCTV8 (Trung Quốc), sau 21h30 mỗi ngày, mỗi ngày chiếu hai tập.

Sau hơn 1 năm lỡ hẹn trên màn ảnh, Bạch Lộc và Vương Tinh Việt cuối cùng cũng chính thức nên đôi trong dự án cổ trang - trinh thám được mong đợi mang tên Đường Cung Kỳ Án. Dù chưa lên sóng nhưng dự án đã được 2 triệu người đặt trước trên nền tảng Youku, sẵn sàng lên sóng vào tháng 2 tới đây. Lấy bối cảnh triều Đường phồn hoa, ngay từ những hình ảnh hậu trường đầu tiên đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Đây được xem là dự án đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Bạch Lộc trên sóng truyền hình quốc gia sau một thời gian tập trung cho các dòng phim ngôn tình hiện đại và cổ trang lãng mạn. Với phim “Đường cung kỳ án”, nữ diễn viên lựa chọn thử sức ở thể loại trinh thám - phá án, đòi hỏi tiết chế cảm xúc và diễn xuất thiên về nội tâm hơn là biểu cảm bộc lộ.

Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang? - Ảnh 1

Trong phim, Bạch Lộc vào vai Lý Bội Nghi - quan viên Nội Yết Cục, người có võ nghệ cao cường, tư duy sắc bén và khả năng thấu hiểu tâm lý con người. Nhân vật mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong là nội tâm nhiều tổn thương, luôn theo đuổi sự thật và công lý. Đây là kiểu vai ít đất diễn cho tình cảm lãng mạn, tập trung vào chiều sâu tâm lý và diễn biến tinh thần qua từng vụ án.

So với các vai diễn trước đây thường gắn với hình tượng nữ chính mạnh mẽ, giàu cảm xúc, Lý Bội Nghi là dạng nhân vật điềm tĩnh, tiết chế, đặt lý trí lên trên cảm xúc. Điều này cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Bạch Lộc, thoát khỏi mô-típ “nữ chính ngôn tình” quen thuộc để hướng đến những vai diễn có tính nghề nghiệp và chiều sâu diễn xuất.

Đồng hành cùng Bạch Lộc là Vương Tinh Việt trong vai Tiêu Hoài Cẩn - Thái Sử Thừa, người có tư duy logic chặt chẽ, chuyên phân tích chứng cứ và hành vi. Hai nhân vật tạo thành cặp đôi phá án cân bằng giữa cảm nhận tâm lý và suy luận lý trí, dẫn dắt mạch phim qua các vụ án liên tiếp như “Bích thượng hoa”, “Huyết sắc thiên tư”, “Cát thời bí văn”, “Thất tinh sai”.

Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang? - Ảnh 2

Song song tuyến phá án, phim còn khai thác bi kịch cá nhân của Lý Bội Nghi khi từng bước làm sáng tỏ thảm kịch diệt môn của gia đình 15 năm trước. Hành trình điều tra cũng là hành trình tự chữa lành, đối diện với quá khứ và tìm lại ý nghĩa sống.

Theo giới chuyên môn, phim “Đường cung kỳ án” là dự án phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại của Bạch Lộc khi nữ diễn viên cần những vai diễn có chiều sâu hơn để khẳng định năng lực, thay vì tiếp tục lặp lại các dạng vai an toàn. Việc lên sóng khung giờ vàng trên CCTV8 cũng cho thấy kỳ vọng của nhà đài đối với bộ phim cũng như vị thế ổn định của Bạch Lộc trong dòng phim truyền hình Trung Quốc.

Trong bối cảnh làng giải trí ngày càng cạnh tranh, việc duy trì hình ảnh tích cực trong mắt báo giới và nhà sản xuất được xem là thước đo quan trọng phản ánh bản lĩnh nghề nghiệp của nghệ sĩ.

