Đừng coi thường đậu rồng, loại rau dân dã đang trở thành nguồn dược liệu tiềm năng bậc nhất

02/02/2026

Đậu rồng không chỉ có hương vị giòn ngọt, dễ chế biến, đậu rồng còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú và nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Đậu rồng hay còn được biết đến với tên gọi khác là đậu khế, đậu vuông. Cây đậu rồng được mô tả là cây thân thảo, có thể leo, cây sống nhiều năm, hoa có màu trắng hoặc tím. Quả đậu rồng có màu xanh nhạt hoặc vàng lục hình bốn cạnh giống múi khế, các cạnh có răng cưa. Đậu rồng là giống cây xuất phát từ châu Phi, Ấn Độ và được trồng khá phổ biến ở Đông Nam Á. Ở Việt Nam, đậu rồng được nhiều ở các tỉnh phía Nam, ở miền Bắc không phổ biến lắm, chỉ có một vài tỉnh trồng như Hải Phòng, Hà Nội, Hải Hưng...

Đừng coi thường đậu rồng, loại rau dân dã đang trở thành nguồn dược liệu tiềm năng bậc nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu rồng là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, thường được sử dụng trong bữa ăn hằng ngày ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Với đặc điểm quả có bốn cạnh đặc trưng, màu xanh nhạt hoặc vàng lục, đậu rồng không chỉ là nguyên liệu chế biến món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng dưỡng chất dồi dào.

Công dụng của quả đậu rồng

Hỗ trợ giảm cân: Đậu rồng non là một thực phẩm lý tưởng trong chế độ ăn kiêng nhờ chứa rất ít calo nhưng giàu chất xơ. Đậu rồng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe mắt: Vitamin B1 (thiamine) trong đậu rồng có vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh thị giác, giúp ngăn ngừa các bệnh lý như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể. Bổ sung đậu rồng vào chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện thị lực và giảm nguy cơ tổn thương mắt do lão hóa.

Đừng coi thường đậu rồng, loại rau dân dã đang trở thành nguồn dược liệu tiềm năng bậc nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết và hỗ trợ bệnh tiểu đường: Nhờ chứa vitamin D và canxi, đậu rồng có tác động tích cực đến tuyến tụy – cơ quan chịu trách nhiệm tiết insulin. Ăn đậu rồng giúp ổn định chỉ số đường huyết, hạn chế biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra.

Tăng cường hệ miễn dịch: Đậu rồng chứa nhiều vitamin C và kẽm, hai dưỡng chất quan trọng giúp cải thiện sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, trong khi kẽm giúp tăng cường hàng rào miễn dịch, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm, viêm nhiễm.

Đừng coi thường đậu rồng, loại rau dân dã đang trở thành nguồn dược liệu tiềm năng bậc nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên ăn đậu rồng?

Tuy đậu rồng là một thực phẩm tốt và có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng phù hợp với việc sử dụng nó. Dưới đây là những nhóm người không nên ăn đậu rồng:

Người thường xuyên bị đầy hơi: Đậu rồng có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho tiêu hóa. Tuy nhiên, với những người hay bị đầy hơi, chất xơ trong đậu rồng có thể làm tăng tình trạng đầy hơi và khó tiêu.

Người bị dị ứng đậu: Những người có tiền sử dị ứng đậu nên tránh hoặc cẩn trọng khi sử dụng đậu rồng. Nếu có biểu hiện dị ứng sau khi ăn đậu rồng, bạn nên ngừng sử dụng ngay lập tức.

Đừng coi thường đậu rồng, loại rau dân dã đang trở thành nguồn dược liệu tiềm năng bậc nhất - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người có tiền sử bị sỏi thận: Những người đã hoặc đang bị sỏi thận không nên ăn đậu rồng. Chất oxalat trong đậu rồng có thể tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Khi sử dụng đậu rồng sống, bạn nên rửa sạch và ngâm qua nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất có hại.Đậu rồng là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với việc ăn đậu rồng và có những người cần hạn chế ăn loại thực phẩm này. Đặc biệt, những người thường xuyên bị đầy hơi, người có tiền sử dị ứng đậu và người có tiền sử bị sỏi thận nên cẩn thận khi sử dụng đậu rồng.

