Nữ công nhân đang hát trong tiệc tất niên bất ngờ gục xuống, tử vong tại chỗ

Đời sống 02/02/2026 05:15

Ngày 1/2, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân người phụ nữ đang ca hát trên sân khấu tại buổi tiệc tất niên, bất ngờ ngã gục và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 31/1, bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TPHCM) có dự tiệc tất niên của công ty được tổ chức tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, nữ công nhân này lên sân khấu hát.

Vừa hát được 1 lúc thì người phụ nữ bất ngờ ngã xuống sân khấu. Nhiều người lập tức chạy lên sân khấu sơ cứu, đưa bà V. đi cấp cứu. Bà V. tử vong sau khi nhập viện.

Nữ công nhân đang hát trong tiệc tất niên bất ngờ gục xuống, tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an sau đó đã đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh và tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Va chạm với ô tô khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Va chạm với ô tô khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Chiều 30/1, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

