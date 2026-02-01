Ô tô tông trực diện xe tải vỡ nát, 7 người ngồi trên xe văng ra ngoài, tử vong thương tâm

Hôm 27/1 xác nhận 7 cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá PAOK của Hy Lạp đã tử vong trong một vụ tai nạn ở Romania khi đang trên đường đến xem trận đấu Europa League tại Lyon. Ba cổ động viên người Hy Lạp khác đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

