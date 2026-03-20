Gặp lại thấy vợ cũ làm một việc người mới trong bệnh viện, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy

Tâm sự gia đình 20/03/2026 15:24

Tôi và vợ cũ từng ở bên nhau 3 năm rồi ly hôn. Người sai trước là tôi, người đề nghị ly hôn là vợ cũ. Tôi sai khi lỡ cảm nắng người đồng nghiệp trong công ty, nhưng tôi chưa từng làm gì quá giới hạn. Ban đầu vợ cũ không vì chuyện này mà muốn ly hôn chồng. Nhưng tôi không biết hối lỗi, vô tâm và lạnh nhạt khiến vợ ngày một mệt mỏi. Khoảng cách giữa vợ chồng ngày một lớn, vợ tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng chẳng còn nhiều tình cảm với vợ nên đồng ý.

Sau khi ly hôn, tôi và người đồng nghiệp kia chính thức ở bên nhau. Nhưng chỉ được một năm thì chúng tôi chia tay. Lý do là vì cô ấy không thể như vợ tôi. Cô ấy không biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, càng không muốn lấy tôi. Cô ấy không muốn có con, không muốn ràng buộc với việc làm vợ, làm mẹ.

 

Sau khi chia tay với nhân tình, tôi luôn nghĩ về vợ cũ nhưng tôi lại không đủ can đảm liên lạc lại với cô ấy. Tôi là người có lỗi với vợ cũ, tôi không có tư cách để xin cô ấy cho mình một cơ hội.

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh. Cô ấy có vẻ không muốn trò chuyện thêm với tôi nên viện cớ phải đi liền. Tôi cũng không giữ cô ấy lại nhưng âm thầm đi theo sau. Đến phòng bệnh của người đàn ông kia, tôi chỉ đứng bên ngoài len lén nhìn vào không để cả hai phát hiện.

Người đàn ông kia so với tôi thì không hề hơn tôi về mặt ngoại hình. Nhưng vợ cũ luôn nhìn anh ta dịu dàng, lời nói ra luôn ngọt ngào dỗ dành. Cô ấy nói đã nấu cho anh ta cháo lươn rất ngon. Tôi lặng người nhớ lại đây là món vợ tôi nấu ngon nhất, mỗi khi tôi bệnh cô ấy đều làm rồi dỗ tôi ăn để mau lấy lại sức.

Nhưng giờ trước mắt tôi, cô ấy đang làm những việc đó cho một người đàn ông khác. Lòng tôi nóng lên vì ghen tuông, tôi quay lưng đi ra khỏi bệnh viện vì không muốn nhìn thấy nữa. Trở về nhà, tôi mất ngủ cả đêm vì hình ảnh vợ cũ chăm sóc người cũ tận tình. Tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa. Liệu tôi có còn cơ hội hay không?

Đang nồng nàn bên vợ thì ảnh cưới bất ngờ rơi rụng, tôi "hóa đá" thấy thứ giấu kín phía sau khung hình bấy lâu

Khi biết vợ đang cầm thứ gì, tôi điếng người chết sững. Đó là một tờ giấy nợ 4 tỷ, tên người nợ không ai khác là vợ tôi. Tôi hỏi vợ vì sao mượn tiền, cô ấy nói nghe lời bạn đầu tư làm ăn. Nhưng bạn của vợ tôi sau đó bỏ trốn, ôm luôn số tiền này đi mất.

Vừa bước chân vào nhà người yêu, mẹ anh bỗng lao đến quỳ lạy tôi nức nở, sự thật sau đó khiến tôi "hóa đá" muốn bỏ chạy

Chúc mừng 3 con giáp “Cá Chép Hóa Rồng” thu vét hết Tài Lộc thiên hạ, sự nghiệp lên hương, sớm trở thành 'đại gia vàng' trong 49 ngày tới

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Anh rể mắc bệnh hiểm nghèo bỗng muốn sang tên 3 tỷ cho em vợ, tôi "hóa đá" khi biết điều kiện trao đổi đằng sau

Vợ bỗng dưng đòi sang ngủ cùng con riêng của tôi, lén nhìn qua khe cửa lúc nửa đêm, tôi "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp giàu lên bất ngờ, tiền tiêu không hết, Hạnh Phúc thăng hoa, tình duyên viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sang 12h sáng mai (21/3/2026), 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Lưu Vũ Ninh tiết lộ mong muốn đóng vai trùm xã hội đen

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

Giá vàng hôm nay, ngày 20/3/2026: Thế giới giảm sốc, người mua vàng SJC lỗ gần 12 triệu đồng/lương

Tử vi thứ Bảy 21/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ sụp dưới chân osin, tôi "hóa đá" khi biết cái giá 60 triệu để che giấu bí mật này

Đang nồng nàn bên vợ thì ảnh cưới bất ngờ rơi rụng, tôi "hóa đá" thấy thứ giấu kín phía sau khung hình bấy lâu

Em dâu bầu 7 tháng nhưng bụng "phẳng lì" bất thường, tôi lén tốc vạt áo kiểm tra thì "ngã quỵ" thấy thứ bên trong

Ly hôn 10 tháng, sống đơn thân không yêu ai bỗng dưng mang thai, tôi "ngã quỵ" nghe mẹ kể hết sự thật

Thấy vợ lấy khăn che mặt cho con bú, tôi giật ra rồi "hóa đá" khi biết ly do thật sự

Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ con, đứa bé vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người

