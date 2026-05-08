Thông tin mới liên quan vụ gom nước dừa thừa ở bãi biển: Sử dụng cá nhân, không bán cho khách

Đời sống 08/05/2026 13:46

Bà L.T.X. xin lỗi chính quyền, xin lỗi du khách và cộng đồng mạng về những hành vi chưa đúng của bản thân và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 8/5, UBND xã Hải Thịnh (Ninh Bình) có báo cáo về việc xác minh, xử lý dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh tại bãi tắm 3, Khu du lịch Thịnh Long.

Theo báo cáo, ngày 6/5, UBND xã Hải Thịnh tiếp nhận thông tin trên các trang mạng xã hội liên quan đến một số hình ảnh và clip cảnh một phụ nữ kinh doanh tại khu vực bãi tắm 3 (Khu du lịch Thịnh Long) có hành vi gây mất an toàn thực phẩm và bán hàng giá cao.

Qua xác minh, công dân tên là L.T.X. trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Thông tin mới liên quan vụ gom nước dừa thừa ở bãi biển: Sử dụng cá nhân, không bán cho khách - Ảnh 1
Người phụ nữ kinh doanh tại khu vực bãi tắm 3 (Khu du lịch Thịnh Long). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Ngày 7/5, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long đã mời công dân liên quan lên làm việc, lập biên bản về lỗi bán hàng giải khát giá cao không đúng theo quy định làm ảnh hưởng tới khu du lịch. Đồng thời quyết định không cho công dân trên kinh doanh tại khu du lịch.

Ngày 8/5, UBND xã Hải Thịnh tổ chức hội nghị, triệu tập công dân lên làm việc (thành phần gồm lãnh đạo UBND xã, Ban quản lý Khu du lịch Thịnh Long, Công an, Phòng Văn hóa - xã hội xã và công dân liên quan). Công dân đã trình bày tường trình vụ việc, các đại biểu ý kiến về các nội dung liên quan.

Theo đó, bà L.T.X. (người bán hàng) đã nhận thức rõ hành vi của bản thân: Bán hàng giải khát giá cao không đúng theo quy định làm ảnh hưởng tới khu du lịch và phong trào của địa phương; có gom nước dừa thừa về sử dụng mục đích cá nhân chứ không bán cho khách hàng.

Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 18h30 ngày 6/5. Công dân xin lỗi chính quyền, xin lỗi du khách và cộng đồng mạng về những hành vi chưa đúng của bản thân và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.

UBND xã Hải Thịnh đã đình chỉ hoạt động buôn bán, kinh doanh của bà X. tại Khu du lịch Thịnh Long. Ban quản lý khu du lịch tổ chức họp các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan quán triệt các nội quy, quy định của địa phương về công tác du lịch.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng rút kinh nghiệm với những hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan làm chưa tốt; tổ chức đăng ký, đánh số các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các chủ xe điện để thuận lợi quản lý.

Đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động của Ban quản lý Khu du lịch, phân công rõ nhiệm vụ thành viên ban; thường xuyên họp rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ và định kỳ báo cáo UBND xã.

Đối với các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, chính quyền địa phương yêu cầu chủ động niêm yết giá dịch vụ (cố định), giá thực đơn (theo ngày); bán, thu đúng giá đã niêm yết trên tinh thần "buôn bán, kinh doanh phải vừa tuân thủ pháp luật, vừa đảm bảo thuần phong, mỹ tục địa phương".

Thông tin mới liên quan vụ gom nước dừa thừa ở bãi biển: Sử dụng cá nhân, không bán cho khách - Ảnh 2
Khu vực Khu du lịch Thịnh Long, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Ngoài ra, phải chủ động vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực kinh doanh; ký cam kết thực hiện nghiêm các Nội quy, quy định trong việc tham gia các hoạt động kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến du lịch, phục vụ du lịch.

Như trước đó VOV đưa tin, ngày 7/5 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bán dừa tại bãi biển Thịnh Long (Ninh Bình) gom nước dừa khách uống còn thừa để dồn sang quả khác rồi tiếp tục bán cho khách mới. Sự việc khiến nhiều người bức xúc.

Trong clip, người đăng tải cho biết bản thân vô tình chứng kiến sự việc khi đang cùng con sử dụng đồ uống tại khu vực bãi biển. Theo nội dung phản ánh, không chỉ một mà nhiều quả dừa khách uống còn dư được người bán thu gom lại. Người quay clip bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Người đăng tải cũng kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để cơ quan chức năng, ban quản lý khu du lịch kiểm tra, xác minh và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Chiều 7/5, mạng xã hội Facebook lan truyền video ghi lại hình ảnh một phụ nữ bán nước giải khát trên bãi biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) có hành động phản cảm, mất vệ sinh và mỹ quan du lịch.

