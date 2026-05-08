Đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, mang về tài lộc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đời vận bước sang trang

Tâm linh - Tử vi 08/05/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, mang về tài lộc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đời vận bước sang trang vào đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch, Thực Thần chiếu cố, người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể thu được một khoản kha khá. Đó có thể là thành quả lao động của bạn trong suốt thời gian vừa qua và sẽ trở thành động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai. 

Đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, mang về tài lộc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đời vận bước sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài ra, bản tính ôn hòa và rộng rãi cũng giúp bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Bạn có thể sẽ được người quen giới thiệu cho những cơ hội mới, hãy tranh thủ cơ hội này để gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

 

Thổ khắc Mộc, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của người ta.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch, tuổi Mùi khẳng định được năng lực của mình trong công việc. Đồng nghiệp nể trọng về việc con giáp này nói được và làm được, cấp trên tin tưởng giao phó cho bản mệnh việc lớn.

Đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, mang về tài lộc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đời vận bước sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi đang đón nhận một ngày tốt lành với toàn những điều may mắn. Ngọ Mùi nhị hợp, chuyện tình cảm của các cặp đôi tiến triển vô cùng thuận lợi, ngày về chung một nhà có lẽ chẳng còn xa nữa.

Vợ chồng yêu thương và thông cảm cho nhau những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tình yêu dần thăng hoa thành tình thân, hai người chẳng thể sống thiếu đối phương, dành cho nhau tình yêu nồng nàn cháy bỏng.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch, Chính Ấn xuất hiện cho tuổi Dậu biết rằng đây là một ngày để hành động. Hãy khám phá năng lực của mình thông qua việc nỗ lực tham gia vào mọi hoạt động, bạn sẽ thấy rằng những phút giây đi qua thực sự ý nghĩa và mang lại cho bạn thành quả giá trị.

Đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, mang về tài lộc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đời vận bước sang trang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Kim xung khắc cho thấy bạn mong chờ những cái kết có hậu hay một cuộc tình lâu bền, có như thế bạn mới dám bắt đầu nhưng thực tế là không có điều gì đảm bảo cả. Theo đuổi những điều hão huyền sẽ khiến bạn cạn kiệt năng lượng, bạn nên tập trung vào thực tại. 

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước... Nếu có kế hoạch cho việc này nên sắp xếp sang ngày khác sẽ thuận lợi hơn. 

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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